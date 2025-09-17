Πτώση στις τιμές πετρελαίου εν αναμονή της απόφασης Fed για τα επιτόκια

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τετάρτη, μετά την άνοδο άνω του 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση λόγω των επιθέσεων με drones σε ρωσικά λιμάνια και διυλιστήρια, ενώ οι traders αναμένουν τη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent μειώνονται κατά 0,19% στα 68,34 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) υποχωρούν κατά 0,17% στα 64,41 δολάρια το βαρέλι.

Το Reuters μετέδωσε την Τρίτη ότι τρεις πηγές του κλάδου ανέφεραν πως το ρωσικό μονοπώλιο αγωγών πετρελαίου, Transneft, προειδοποίησε τους παραγωγούς ότι ενδέχεται να χρειαστεί να περιορίσουν την παραγωγή λόγω των ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε κρίσιμα λιμάνια εξαγωγής και διυλιστήρια.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Τρίτη ότι η Επιτροπή θα προτείνει την επίσπευση της σταδιακής κατάργησης των εισαγωγών ρωσικών ορυκτών καυσίμων και κάλεσε σε ενίσχυση των προσπαθειών για την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία.

Η Fed αναμένεται ευρέως να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη, μέτρο που θα μπορούσε να τονώσει την οικονομία και να ενισχύσει τη ζήτηση καυσίμων.

Τα στοιχεία της Τρίτης έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού και βενζίνης στις ΗΠΑ μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων αυξήθηκαν, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλέστηκαν δεδομένα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου.

Τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 3,42 εκατ. βαρέλια, ενώ εκείνα της βενζίνης κατά 691.000 βαρέλια την εβδομάδα έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Αντίθετα, τα αποθέματα αποσταγμάτων αυξήθηκαν κατά 1,91 εκατ. βαρέλια σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Δημοσκόπηση του Reuters έδειξε ότι οι αναλυτές εκτιμούν μείωση των αποθεμάτων αργού κατά περίπου 900.000 βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, αύξηση των αποθεμάτων αποσταγμάτων κατά περίπου ένα εκατ. βαρέλια και μικρή αύξηση των αποθεμάτων βενζίνης κατά περίπου 100.000 βαρέλια.