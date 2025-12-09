Πτώση στην τιμή του χρυσού καθώς οι αγορές προετοιμάζονται για τις αποφάσεις της Fed

Πτώση καταγράφει η τιμή του χρυσού, καθώς οι επενδυτές σε μεγάλο βαθμό είχαν προβλέψει μια μείωση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), ενώ παράλληλα προετοιμάζονταν για ενδείξεις ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ μπορεί να ακολουθήσει έναν ηπιότερο από το αναμενόμενο κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής στη διήμερη συνεδρίασή της, που ξεκινά σήμερα.

Η τιμή spot του χρυσού καταγράφει απώλειες 0,28% στα 4.205,80 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου παρέμειναν σταθερά στα 4.218,50 δολάρια ανά ουγγιά.

«Οι επενδυτές επανατοποθετούνται σε μεγάλο βαθμό ενόψει της συνεδρίασης πολιτικής της Fed», δήλωσε ο ανώτερος αναλυτής αγοράς της OANDA, Kelvin Wong.

«Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Πάουελ έδωσε ενδείξεις για επιθετική μείωση των επιτοκίων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε. Έτσι, οι επενδυτές στην αγορά ομολόγων των ΗΠΑ προσαρμόζουν τις θέσεις τους».

Οι αποδόσεις του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αναφοράς διατηρήθηκαν κοντά σε κορύφωση 2,5 μηνών τη Δευτέρα.

Οι αναλυτές αναμένουν ευρέως μια «επιθετική μείωση» αυτή την εβδομάδα, συνοδευόμενη από καθοδήγηση και προβλέψεις που σηματοδοτούν υψηλό όριο για περαιτέρω χαλάρωση το επόμενο έτος.

Την περασμένη εβδομάδα, τα στοιχεία έδειξαν ότι ο Δείκτης Τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE) των ΗΠΑ, ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed, προσγειώθηκε στα επίπεδα των προσδοκιών, ενώ το καταναλωτικό κλίμα βελτιώθηκε τον Δεκέμβριο.

Οι μισθοδοσίες στον ιδιωτικό τομέα για τον Νοέμβριο κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση τους εδώ και περισσότερα από 2,5 χρόνια, αλλά οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μειώθηκαν σε χαμηλό τριών ετών για την εβδομάδα που έληξε στις 28 Νοεμβρίου.

Οι αγορές αποδίδουν πλέον πιθανότητα 89% για μείωση κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Fed στις 9-10 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το FedWatch Tool της CME.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι κινείται πτωτικά κατά 0,03% στα 58,39 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σημειώνει πτώση 0,33% στα 1.654,60 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο καταγράφει απώλειες 0,58% στα 1.507 δολάρια ανά ουγγιά.