Πτώση για τον χρυσό την Τρίτη, μετά την «αναταραχή» στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων

Απώλειες καταγράφουν οι τιμές του χρυσού για την Τρίτη, εν μέσω της διάχυτης αβεβαιότητας στις αγορές για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και με το πολύτιμο μέταλλο να δυσκολεύεται να «πατήσει» πάνω στην εν λόγω ανησυχία.

Μετά από τις 08:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού -παράδοσης Φεβρουαρίου- έπεφταν 0,49% στα 4.253 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού υποχωρούσε 0,26% στα 4.221 δολαρία ανά ουγγιά.

Στο επίκεντρο της προσοχής για τους αναλυτές βρίσκονται οι κινήσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών αναφορικά με τη νομισματική πολιτική τους, προς το τέλος του 2025.

Στις 10 Δεκεμβρίου η αμερικανική ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) αναμένεται να ανακοινώσει τη μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, εν μέσω της επιβράδυνσης που παρουσιάσει η οικονομία των ΗΠΑ, όπως έδειξαν τα στοιχεία για τον κλάδο της μεταποίησης στη χώρας (ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών συρρικνώθηκε για ένατο συνεχόμενο μήνα τον Νοέμβριο).

Ακόμα, τη Δευτέρα ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ), Καζούο Ουέντα, «έδειξε» στο ότι είναι πιθανή μια μείωση των επιτοκίων στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου εντός του Δεκεμβρίου, ωθώντας στα ύψη τις επιδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων, προτού αυτή η τάση αποκλιμακωθεί την Τρίτη.

Σημειώνεται πως παραδοσιακά ο χρυσός υποχωρεί όταν υπάρχει ισχυρή ζήτηση για τα κρατικά ομόλογα, καθώς ενισχύεται η διάθεση για περισσότερο «ρισκαδόριες» τοποθετήσεις μεταξύ των επενδυτών.