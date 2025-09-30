Πτώση για το πετρέλαιο και την Τρίτη, με την προσοχή στο shutdown των ΗΠΑ

Αρνητικά πρόσημα σημειώνουν για την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου, με τις ανησυχίες για την ενεργειακή ζήτηση να επηρεάζουν για δεύτερη μέρα τον «μαύρο χρυσό».

Μετά τις 09:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Δεκεμβρίου- έχαναν 0,4% στα 66,82 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Νοεμβρίου- υποχωρούσαν 0,35%.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Νοεμβρίου- έπεφταν 0,17% στα 32,51 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Στο ήδη αρνητικό κλίμα που επικρατεί για αύξηση της προσφοράς πετρελαίου, έρχονται να προστεθούν οι ανησυχίες από τις ΗΠΑ. Το «κλείσιμο» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι περισσότερο πιθανό μετά από το αδιέξοδο στις συζητήσεις μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών για τις δαπάνες της κυβέρνησης.

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι το πρωί της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), δεκάδες χιλιάδες υπάλληλοι της ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα βρεθούν αντιμετώποι με απολύσεις και η αμερικανική οικονομία θα μπει σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο ξεκίνησαν οι ροές αργού από την ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ προς την Τουρκία για πρώτη φορά σε 2,5 χρόνια.

Η συμφωνία μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Ιράκ, της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν (KRG) και των ξένων παραγωγών πετρελαίου που δραστηριοποιούνται στην περιοχή θα επιτρέψει τη ροή 180.000 έως 190.000 βαρελιών αργού πετρελαίου την ημέρα προς το λιμάνι Τζεϊχάν της Τουρκίας.

Ακόμα, ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και οι σύμμαχοί του (OPEC+) πιθανότατα θα εγκρίνουν μια άλλη αύξηση της παραγωγής αργού πετρελαίου κατά τουλάχιστον 137.000 βαρέλια την ημέρα στη συνεδρίασή τους την Κυριακή, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενθαρρύνει την ομάδα να προσπαθήσει να ανακτήσει περαιτέρω μερίδιο αγοράς, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συνομιλίες.

Ωστόσο, ο OPEC+ έχει αντλήσει σχεδόν 500.000 βαρέλια την ημέρα λιγότερα από τους στόχους του, αψηφώντας τις προσδοκίες της αγοράς για υπερπροσφορά.