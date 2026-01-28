Προς τα 2.300 δολάρια ο χρυσός, με «πάσα» από την αποδυνάμωση του δολαρίου - Κέρδη 8% για το ασήμι

Ακόμα ένα ρεκόρ καταγράφει για την Τετάρτη η τιμή του χρυσού, συνεχίζοντας το ράλι των τελευταίων ημερών και καθώς το πολύτιμο μέταλλο ωφελείται από την αποδυνάμωση του αμερικανικού δολαρίου.

Μετά από τις 08:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) τα αμερικανικά futures του χρυσού -παράδοσης Απριλίου- κέρδιζαν 3,3% στα 5.293 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού ενισχυόταν 1,56% στα 5.262 δολάρια ανά ουγγιά.

Στην κίνηση των άλλων μετάλλων, το ασήμι ανέβαινε 8,6% στα 115 δολάρια, κοντά στο ρεκόρ των 117,69 δολαρίων που σημείωσε τη Δευτέρα. Το λευκό μέταλλο έχει ήδη σημειώσει άνοδο σχεδόν 60% μέχρι στιγμής φέτος.

Η νέα άνοδος στον χρυσό έρχεται καθώς το δολάριο έφτασε σε χαμηλό 4 ετών νωρίτερα την Τετάρτη αντιδρώντας στα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί πως είναι θετικός στην περαιτέρω αποδυνάμωση του νομίσματος στο μέλλον, ενώ πρόσθεσε πως τα τωρινά επίπεδα του δολαρίου είναι σε εξαιρετικά επίπεδα.

Υπενθυμίζεται πως η αποδυνάμωση του δολαρίου καθιστά τον χρυσό φθηνότερο για επενδυτές που κατέχουν άλλα νομίσματα, αυξάνοντας τη ζήτηση και, κατ’ επέκταση, την τιμή του. Παράλληλα, ο χρυσός λειτουργεί ως εναλλακτική μορφή αποθήκευσης αξίας σε περιόδους μειωμένης εμπιστοσύνης προς το δολάριο.

Πέρα από τις «αναταραχές» που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Τραμπ για το δολάριο, οι επενδυτές έχουν την Τετάρτη στραμμένη την προσοχή τους και στην ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), που στις 21:00 θα ανακοινώσει την πρώτη απόφαση για τη νομισματική της πολιτική εντός του 2026.

Καθώς έχει προεξοφληθεί πως δεν θα υπάρξει σήμερα μείωση των επιτοκίων, το ενδιαφέρον θα στραφεί στα όσα θα αναφέρει ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ και ειδικότερα στο εάν θα σχολιάσει τις παρεμβάσεις του Τραμπ στην πολιτική της τράπεζας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει πως θα ανακοινώσει σύντομα την επιλογή του για τον διάδοχο του Πάουελ στην ηγεσία της Fed (η θητεία του ολοκληρώνεται τον Μάιο). Εφόσον το πρόσωπο που θα επιλέξει ο Τραμπ θα είναι υπέρ της περισσότερο χαλαρής νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ, αυτό μπορεί να δώσει το έναυσμα για περαιτέρω άνοδο στον χρυσό.

Σημειώνεται ακόμα πως η Deutsche Bank εκτίμησε την Τρίτη πως ο χρυσός μπορεί να φτάσει ακόμα και τα επίπεδα των 6.000 δολαρίων μέσα στο 2026, με τους αναλυτές της γερμανικής τράπεζας να επικαλούνται τη συνεχιζόμενη επενδυτική ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο καθώς οι κεντρικές τράπεζες και οι επενδυτές αυξάνουν τις τοποθετήσεις τους σε assets εκτός του δολαρίου.