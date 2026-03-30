Προς άνοδο 75% το Brent για το πρώτο τρίμηνο λόγω του πολέμου

Προς κατακόρυφη άνοδο κινούνται για τους τρεις πρώτους μήνες του έτους οι τιμές του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές, την ώρα που αυξάνονται οι ανησυχίες για την ενεργειακή προσφορά λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Λίγο πριν από τις 19:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), τα futures του Brent -παράδοσης Ιουνίου- ανέβαιναν 1,6% στα 106,95 δολάρια ανά ουγγιά. Σε επίπεδο μήνα κινούνται προς άνοδο 31,1% ενώ για το πρώτο τρίμηνο του 2026 οδεύουν προς άνοδο 75,3%.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Μαΐου- ενισχύονται 2,4% στα 102,1 δολάρια ανά βαρέλι. Σε επίπεδο μήνα οδεύουν προς άνοδο 36,1% ενώ σε επίπεδο τριμήνου κινούνται προς κέρδη 76,8%.

Η μεγάλη άνοδος στον «μαύρο χρυσό» έρχεται καθώς δεν διαφαίνεται «φως στο τούνελ» για μια αποκλιμάκωση στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν που μαίνεται από τις 28 Φεβρουαρίου και η οποία επηρεάζει συνολικά τον Περσικό Κόλπο, μια ιδιαίτερα κρίσιμη περιοχή για τις ροές και τη μεταφορά της παγκόσμιας ενέργειας.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, περιοχή την οποία το Ιράν έχει ουσιαστικά «κλείσει» και μέσω της οποίας υπολογίζεται ότι διερχόταν -προ του πολέμου- το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το Πακιστάν δήλωσε ότι προετοιμάζεται να φιλοξενήσει «ουσιαστικές συνομιλίες» για τον τερματισμό της σύγκρουσης τις επόμενες ημέρες, παρόλο που η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι προετοιμάζει χερσαία επίθεση, καθώς συγκεντρώνει δυνάμεις στην περιοχή.

«Το πετρέλαιο είναι το επίκεντρο της προσοχής αυτή τη στιγμή», δήλωσε στο Reutrers ο Ερέν Οσμάν, διευθύνων σύμβουλος της διαχείρισης περιουσίας στην Arbuthnot Latham, προσθέτοντας ότι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ είναι το κλειδί για την ηρεμία των παγκόσμιων αγορών.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς ως επενδυτές σήμερα είναι ότι έχουμε ένα από τα ευρύτερα φάσματα πιθανών αποτελεσμάτων», είπε, προσθέτοντας ότι δεν αναμένει μια παρατεταμένη σύγκρουση, καθώς πιστεύει ότι ο Τραμπ έχει ένα «όριο αντοχής» στις απώλειες της αγοράς.