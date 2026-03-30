Ιταλία: Προβληματισμός μετά την κυβερνητική ήττα στο δημοψήφισμα - «Θα εξαντλήσουμε την τετραετία», λέει ο Σαλβίνι

Ο Ματέο Σαλβίνι επιχείρησε τη Δευτέρα να κλείσει κάθε συζήτηση περί πρόωρων εκλογών στην Ιταλία, μετά την πρόσφατη ήττα της κυβέρνησης Μελόνι στο δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, διαμηνύοντας ότι η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει κανονικά τη θητεία της.

«Η κυβέρνησή μας θα εξαντλήσει την πενταετία της, χωρίς κανέναν δισταγμό και αμφιβολία», ανέφερε ο γραμματέας της Λέγκα και αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, μιλώντας σε φόρουμ της εφημερίδας Il Giornale.

Παράλληλα, ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών υπογράμμισε ότι απαιτείται άμεση αναστολή της εφαρμογής της Πράσινης Μετάβασης και του Συμφώνου Σταθερότητας, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση «τα πράγματα θα δυσκολέψουν».

Ο Σαλβίνι ζήτησε ακόμη περισσότερη ευελιξία και ταχύτερες αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι η παρούσα συγκυρία δεν επιτρέπει καθυστερήσεις σε κρίσιμα ζητήματα όπως η ενέργεια και η εργασία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο έτερος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπουργός Εξωτερικών και επικεφαλής της Φόρτσα Ιτάλια, Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες το προσεχές φθινόπωρο.

«Κανείς δεν σκέφτεται να πάει σε πρόωρες εκλογές», ξεκαθάρισε, επισημαίνοντας ότι η δημόσια συζήτηση για τις πολιτικές συνέπειες του δημοψηφίσματος απομακρύνει την προσοχή από τα πραγματικά διακυβεύματα.

Όπως σημείωσε, η ιταλική κυβέρνηση οφείλει τώρα να επικεντρωθεί σε μείζονα ζητήματα, όπως η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, η αποτροπή νέων επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις λόγω της ενεργειακής κρίσης, η μείωση της φορολογικής πίεσης και η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του ΑΕΠ.