Πού οδηγεί ο πόλεμος χρυσό και ασήμι

Σε… παράκρουση βρίσκονται οι αγορές. Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς το γεγονός ότι εν μέσω πρωτοφανούς κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τα χρηματιστήρια παίρνουν ξανά την ανιούσα, υπερκαλύπτοντας μάλιστα τις απώλειες που σημείωναν στις πρώτες ώρες του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι δείκτες φόβου υποχωρούν, το ράλι του πετρελαίου περιορίζεται, τα ασφαλή καταφύγια δεν δέχονται τις αναμενόμενες εισροές κεφαλαίων και τα κρυπτονομίσματα που βρίσκονταν σε λήθαργο για μήνες, εμφανίζουν σημάδια αφύπνισης.

Να ξαναπούμε πως όλα αυτά δεν συμβαίνουν γιατί φάνηκε κάποια αχτίδα αισιοδοξίας για κατάπαυση του πυρός στον ορίζοντα, αλλά την ώρα που ΗΠΑ και Ισραήλ σφυροκοπούν με πυραύλους την Τεχεράνη και το Ιράν προσπαθεί να απαντήσει με χτυπήματα σχεδόν προς όλες τις κατευθύνσεις.

Σε αυτό το περιβάλλον, χρυσός και ασήμι συνεχίζουν να παλεύουν με τα απόνερα του κερδοσκοπικού τσουνάμι του περασμένου 12μήνου, με φόντο πάντα τη γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Ποια θα είναι η επόμενη ημέρα για τα πολύτιμα μέταλλα; Να πούμε αρχικά ότι τα θεμελιώδη δεν έχουν αλλάξει. Οι παράγοντες που στήριξαν το ράλι των περασμένων μηνών και σχετίζονται με τη βιομηχανική ζήτηση, τα προβλήματα στην παραγωγή και τη χρήση τους στην τεχνητή νοημοσύνη, συνεχίζουν και ισχύουν. Από κει και πέρα, η εξέλιξη του πολέμου και η πορεία του δολαρίου θα αποτελέσουν τους δύο βασικούς καταλύτες για τη συνέχεια.

Θα σπάσει ο χρυσός το φράγμα των 6.000 δολαρίων;

Ο χρυσός παραμένει σχεδόν αμετάβλητος σε σύγκριση με το επίπεδο που βρισκόταν πριν τα πρώτα χτυπήματα κατά του Ιράν λίγο κάτω από τα 5.200 δολάρια, ενώ απέχει σχεδόν 10% από τα ιστορικά του υψηλά που καταγράφηκαν στις 29 Ιανουαρίου.

Το κορυφαίο επενδυτικό καταφύγιο έκανε μία κούρσα πάνω από τα 5.400 δολάρια όταν ξέσπασε ο πόλεμος αλλά στη συνέχεια κινήθηκε χαμηλότερα. Τα κέρδη του χρυσού μέσα στο 2026 διαμορφώνονται λίγο κάτω από το 20%.

Κάπου εκεί διαμορφώνονται και τα κέρδη για το ασήμι, το οποίο βέβαια σε επίπεδο 12μηνου εντυπωσιάζει με άνοδο της τάξης του 153%. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το ασήμι κινείται χαμηλότερα από την περασμένη εβδομάδα και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Η εικόνα κυρίως του χρυσού συνάδει με το σενάριο της λήξης των εχθροπραξιών μέσα στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, καθώς οι αγορές δείχνουν να προεξοφλούν τη γρήγορη αποκλιμάκωση. Χωρίς, βέβαια, αυτό να σημαίνει ότι είναι και το επικρατέστερο σενάριο. Διότι οι δηλώσεις του Τραμπ δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για παρατεταμένη στρατιωτική επιχείρηση και η χειρότερη συνθήκη για τους επενδυτές είναι η ανασφάλεια. Ο φόβος τους δηλαδή, δεν έχει να κάνει τόσο με τους πυραύλους, όσο με την πιθανότητα παρατεταμένης αβεβαιότητας. Έχουμε ξαναπεί ότι οι αγορές απορροφούν με χαρακτηριστική αποτελεσματικότητα τα απότομα γεωπολιτικά σοκ, αλλά είναι ευάλωτες σε μεγάλης διάρκειας κρίσεις που δεν έχουν ξεκάθαρη έκβαση.

Επίσης, όταν ο χρυσός φτάνει απότομα σε ιστορικά υψηλά, το βασικό μήνυμα που στέλνει είναι ότι η ζήτηση λόγω της αβεβαιότητας ξεπερνά κάθε προβληματισμό για θέματα όπως οι αποδόσεις ή το κόστος ευκαιρίας.

Η BNP Paribas αναβάθμισε κατά 27% την πρόβλεψη για τη μέση τιμή του χρυσού το 2026 στα 5.620 δολάρια/ουγγιά, εκτιμώντας ότι το πολύτιμο μέταλλο θα σταθεροποιηθεί σε νέα υψηλά και θα ξεπεράσει τα 6.250 δολάρια προς το τέλος του έτους.

Στο μεταξύ, οι τιμές των options προεξοφλούν ότι ο χρυσός θα κυμανθεί στους επόμενους τρεις μήνες σε εύρος 5.200-5.600 δολαρίων στο βασικό σενάριο, μεταξύ 6.000 δολαρίων και 6.500 δολαρίων στο bull σενάριο και λίγο κάτω από τα 5.000 δολάρια στο bear σενάριο.

Οι παράγοντες που ευνοούν το ράλι του χρυσού είναι η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και οι όποιες προσδοκίες χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής των μεγαλύτερων κεντρικών τραπεζών (οι οποίες αμφισβητούνται αυτή τη στιγμή λόγω της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου). Στον αντίποδα, η ισχυροποίηση του δολαρίου και η προοπτική αύξησης των επιτοκίων περιορίζουν το ράλι.

Πού οδεύει το ασήμι

Τον Οκτώβριο του 2025 το ασήμι σημείωσε ιστορικό υψηλό, σπάζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία το φράγμα των 50 δολαρίων/ουγγιά. Από τότε το ράλι ήταν ασταμάτητο και τα ιστορικά υψηλά διαδοχικά, με ώθηση από την οικονομική αβεβαιότητα, τις γεωπολιτικές εντάσεις, την υψηλή ζήτηση και το μόνιμο έλλειμμα στην αγορά.

Κάπου εκεί και στις αρχές του 2026 η άκρατη κερδοσκοπία κυριάρχησε και το ασήμι χρειάστηκε μόνο 8 ημέρες για να σκαρφαλώσει από τα 60 δολάρια στα 70 δολάρια, άλλες 8 ημέρες για να ανέβει στα 80 δολάρια και μόλις 3 ημέρες για να κατακτήσει το οχυρό-ορόσημο των 100 δολαρίων στις 18 Ιανουαρίου.

Η συνέχεια είναι γνωστή. Το ασήμι κατέγραψε το ιστορικό υψηλό των 121 δολαρίων στις 29 Ιανουαρίου για να υποχωρήσει στις ημέρες των παγκόσμιων margin calls έως τα 70 δολάρια στις 6 Φεβρουαρίου και να ανέβει ξανά λίγο πάνω από τα 90 δολάρια πριν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο απολογισμός των ημερών του πολέμου αφήνει το ασήμι με απώλειες της τάξης του 13%, επιβεβαιώνοντας την κερδοσκοπική – σε μεγάλο βαθμό – φύση του ράλι των περασμένων μηνών και το γεγονός ότι καλύφθηκαν margin calls. Το βασικό σενάριο των αναλυτών θέλει το ασήμι να κινείται ξανά ανοδικά προς τα 100 δολάρια, αρκεί να μην αυξηθούν οι ανησυχίες για ύφεση λόγω του πολέμου.

Τέλος, ένας ακόμα παράγοντας, που αναμένεται να επηρεάσει έμμεσα χρυσό και ασήμι, είναι οι διακυμάνσεις του πετρελαίου. Διότι η εκτίναξη των τιμών του θα επαναφέρει τις ανησυχίες για αναθέρμανση του πληθωρισμού. Όταν το πετρέλαιο ανεβαίνει εξαιτίας γεωπολιτικών αναταράξεων, η ζήτηση για χρυσό αυξάνεται γιατί θεωρείται ασφαλές καταφύγιο. Όμως οι πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να αναγκάσουν πχ τη Fed να «παγώσει» ή ακόμα και να αυξήσει τα επιτόκια, πλήττοντας τον χρυσό. Συνήθως, πάντας, οι γεωπολιτικές ανησυχίες επικρατούν των προσδοκιών για παύση της νομισματικής χαλάρωσης.