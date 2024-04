Πώς να επενδύσουμε στον χρυσό που συνεχίζει να λάμπει

Το ερώτημα σήμερα για τους συντηρητικούς και τους διορατικούς επενδυτές δεν είναι το αν θα πρέπει να αγοράσουν χρυσό, ή όχι. Αλλά με ποιον τρόπο και σε ποια μορφή χρυσού θα επενδύσουν, αφού οι χρυσές λίρες είναι προ πολλού ξεπερασμένες και ασύμφορες. Σε ETF φυσικού μετάλλου ή σε ETF μετοχών χρυσωρυχείων;

Η Κασσάνδρα, την οποία ο θεός Απόλλων είχε καταραστεί να μην δίνει κανένας πίστη στις προφητείες της, έπαιξε για μια ακόμα φορά το ρόλο της. Και στην περίπτωση του χρυσού, η πιο γνωστή Κασσάνδρα είναι η Capital Economics. H οποία στην έκθεση της, τον περασμένο Αύγουστο είχε εκτιμήσει ότι η τιμή των $2.000/oz θα αποτελούσε όνειρο θερινής νυκτός. Κυρίως λόγω της πιθανολογούμενης μείωσης των επενδύσεων από την πλευρά των ιδιωτών επενδυτών και τη διατήρηση της ζήτησης χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες στα συνηθισμένα επίπεδα.

Έτσι όταν η τιμή του χρυσού βρισκόταν στα $1944/oz, η Capital Economics έδινε σύσταση πώλησης «sell», θέτοντας παράλληλα τιμή-στόχο τα $1800/oz.

Σήμερα όμως ο χρυσός βρίσκεται στα $2280/oz. Οι σημαντικότερες αγορές εκδηλώνονται από τις κεντρικές τράπεζες της Κίνας, της Ινδίας, της Τουρκίας και της Πολωνίας. Τα 2/3 του εξορυσσόμενου χρυσού καταλήγουν στην Κίνα. Είτε στα θησαυροφυλάκια της Κινεζικής Κεντρικής Τράπεζας, είτε στους Κινέζους ιδιώτες επενδυτές. Ωστόσο, οι αγορές χρυσού στα πλαίσια της βιομηχανικής και εμπορικής χρήσης δεν εμφανίζουν εκπλήξεις.

Μια έκπληξη πιθανόν να έρθει από τις χώρες των BRICS και των BRICS+ δηλαδή από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, τη Νότιο Αφρική, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, την Αιθιοπία, το Ιράν και τα Ηνωμένα Εμιράτα όταν αποφασίσουν να κινηθούν προς την κατεύθυνση της δημιουργίας και υιοθέτησης του δικού τους νομίσματος απέναντι στο δολάριο των ΗΠΑ. Οι BRICS έχουν εκφράσει την πρόθεση τους, το νέο νόμισμα που θα δημιουργήσουν, να είναι προσδεδεμένο στην τιμή του χρυσού.

Η πορεία της τιμής του χρυσού καθοδηγείται φέτος και από το όψιμο ενδιαφέρον των επενδυτών που παρακολουθούν με ανησυχία τις κινήσεις στο πεδίο των αμερικανικών επιτοκίων και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Είναι φανερό ότι οι επενδυτές και traders, στη διαδικασία της αναζήτησης καταφυγίων άμυνας και ασφάλειας, ακολουθούν την πεπατημένη των κεντρικών τραπεζιτών. Κάτι που πιστοποιείται και από την εμφάνιση ισχυρών αγοραστικών εισροών κατά τη διάρκεια του Q4 του 2023 και του Q1 του 2024, στα ETFs που είναι συνδεδεμένα με τον χρυσό, με πιο κλασσικό το SPDR Gold Shares ETF.

Πού κυμαίνονται οι τιμές-στόχοι που έχουν θέσει οι επενδυτικοί οίκοι και οι εξειδικευμένοι αναλυτές; Από τα $2100 η ουγκιά που εκτιμά η ING Bank, μέχρι τα $2150 της UBS. Και από τα $2300 η ουγκιά που βλέπει η JPMorgan μέχρι τα $2500 που έχει θέσει σαν εφικτό στόχο η FXEmpire. Οι τιμές αυτές έχουν διαψεύσει πλήρως προηγούμενες εκτιμήσεις εκθέσεων που είχε παρουσιάσει το Reuters, οι οποίες έδιναν ως μέση τιμή - στόχο για το 2024 τα $1986/oz.

Στο χθεσινό της άρθρο η Μαίρη Βενέτη εδώ, ανέφερε ότι «όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές του χρυσού θα είναι ασταθείς μέχρι τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας την 1η Μαΐου και δεν αποκλείουν μια οπισθοχώρηση εντός του εύρους των 2.140 - 2.200 δολαρίων /oz. Μια διάσπαση δε, αυτού του εύρους θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόσθετη κίνηση περίπου 50 δολαρίων/οz προς την κατεύθυνση της διάτρησης. Για μια περίοδο όμως 1-2 ετών για τους περισσότερους αναλυτές η τιμή θα μπορούσε να αυξηθεί στα 2.300 έως 2.400 δολάρια/οz».

O καλύτερος και πιο ασφαλής τρόπος να επενδύσει κανείς στον χρυσό είναι μέσω ETF, δηλαδή μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων που διαπραγματεύονται σαν μετοχές στα χρηματιστήρια. Ο τρόπος επένδυσης και λειτουργίας των ETF είχε αναλυθεί σε άρθρο στο οποίο είχε παρουσιαστεί το ETF της Alpha Bank που επενδύει στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εδώ.

Η αγορά των ETF επιτρέπει στους επενδυτές να επενδύσουν είτε σε φυσικό χρυσό, είτε σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών χρυσωρυχείων.

Τα ETF σε φυσικό χρυσό, τα γνωστά Gold ETFs, όπως είναι το SPDR Gold Shares (GLD) έχουν στην κατοχή τους φυσικό χρυσό που φυλάσσεται σε θησαυροφυλάκια στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη. Αγοράζοντας ένα ETF, ο επενδυτής γίνεται κάτοχος του 1/10 μιας ουγκιάς για το GLD ή του 1/50 μιας ουγκιάς, αν πρόκειται για τη «mini» έκδοση του GLD, που είναι το GLDM.

Υπάρχουν Gold ETFs τα οποία επενδύουν σε options και futures σε χρυσό, Gold ETFs που κάνουν χρήση μόχλευσης επενδύοντας σε πολλαπλάσιες αξίες των κεφαλαίων που τοποθετούνται σε αυτά και Gold ETFs που ακολουθούν αντίθετη πορεία από αυτήν που ακολουθεί η τιμή του χρυσού, τα οποία χρησιμοποιούνται από τους λεγόμενους «σορτάκηδες» που ποντάρουν στην υποχώρηση ή κατάρρευση του χρυσού.

Τα ETFs που επενδύουν σε μετοχές χρυσορυχείων, τα Gold Mining ETFs, επενδύουν σε όλο το οικοσύστημα του χρυσού, δίνοντας βαρύτητα σε όλη τη διαδικασία της εξόρυξης, των αποθηκευμένων ποσοτήτων και των πιστοποιημένων εντοπισμένων κοιτασμάτων. Έτσι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η πορεία των συγκεκριμένων ETFs ακολουθεί τις τιμές του χρυσού και μόνο. Αφού υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες. Όπως είναι το κόστος εξόρυξης, τα δικαιώματα εξόρυξης, το ρίσκο της λειτουργίας καθώς και το γεωπολιτικό ρίσκο.

Ωστόσο, η αναζήτηση νέων ορυκτών κοιτασμάτων προσφέρει δυνητικά μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Διότι η επένδυση σε Gold Mining ETFs επιτρέπει στους επενδυτές να εισπράξουν μερίσματα από τις εταιρείες, να κερδίσουν από την αύξηση των αποτιμήσεων των εταιρειών στα χρηματιστήρια ή από άλλα εταιρικά γεγονότα, όπως είναι για παράδειγμα μια συγχώνευση ή μια εξαγορά.

Επιπλέον, οι εταιρείες εξόρυξης έχουν τη δυνατότητα να «κλειδώσουν» τις τιμές πώλησης του χρυσού που εξορύσσουν και να διατηρούν σταθερή την κερδοφορία τους, ακόμα και όταν η τιμή του χρυσού υποχωρεί. Αδυνατώντας όμως μέσω του «hedging» στο οποίο προβαίνουν να εκμεταλλευτούν κάποιες ανοδικές εκρήξεις της αγοράς.

Συγκρίνοντας τα δυο προαναφερθέντα είδη ETF, μπορούμε να πούμε ότι:

Τα Gold ETFs προσφέρονται για όσους επιθυμούν την άμεση έκθεση στο εμπόρευμα του χρυσού, σαν ασφάλεια απέναντι στο πληθωρισμό, στις νομισματικές υποτιμήσεις, στις επιτοκιακές πολιτικές και στους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Τα Gold Mining ETFs προσφέρονται για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν την πορεία των τιμών του χρυσού, την ανάπτυξη και τις μερισματικές πολιτικές των εταιριών εξόρυξης, αλλά είναι ταυτόχρονα έτοιμοι να αναλάβουν και τα αντίστοιχα επιχειρηματικά ρίσκα.

Τα πιο γνωστά Gold ETFs είναι το SPDR Gold Shares (GLD), το iShares Gold Trust (IAU), το SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM), το iShares Gold Trust Micro ETF (IAUM), το VanEck Merk Gold Trust (ΟUNZ) και το Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

Τα πιο γνωστά Gold Mining ETFs είναι το VanEck Gold Miners ETF (GDX), το VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ), το iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING), το Sprott Gold Miners ETF (SGDM), το US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF και το Themes Gold Miners ETF (AUMI).