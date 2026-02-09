Πολύτιμα μέταλλα: Ράλι 8,12% στο ασήμι - Άλμα 2,43% στον χρυσό

Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού καταγράφουν σημαντική άνοδο τη Δευτέρα, εν μέσω της ρευστοποίησης κερδών και της αυξημένης αβεβαιότητας σχετικά με τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 19:00 ώρα Ελλάδας, η τιμή spot του χρυσού κατέγραφε άνοδο 2,32% στα 5.076 δολάρια ανά ουγγιά.

Την ίδια στιγμή, τα futures του χρυσού κατέγραφαν άνοδο κατά 2,44%, διαμορφούμενα στα 5.101,15 δολάρια ανά ουγγιά.

Σε ό,τι αφορά το ασήμι, τα futures του πολύτιμου μετάλλου κατέγραφαν κατακόρυφη άνοδο κατά 8,22%, διαμορφούμενα στα 83,218 δολάρια ανά ουγγια

Άνοδος του χρυσού και του αργύρου μετά από μια εβδομάδα με έντονες διακυμάνσεις

Οι αγορές των πολύτιμων μετάλλων σημείωσαν έντονες διακυμάνσεις την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ υπό τον υποψήφιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Κέβιν Γουόρς.

Η επιλογή του Γουόρς προκάλεσε ανάκαμψη του δολαρίου, η οποία με τη σειρά της πυροδότησε μια κύμα πωλήσεων στις αγορές των πολύτιμων μετάλλων, με τους επενδυτές να εξασφαλίζουν επίσης τα πρόσφατα, εξαιρετικά κέρδη στις τιμές του χρυσού και του αργύρου.

Η ζήτηση για μέταλλα που συνδέονται με καταφύγια ασφαλείας επίσης μειώθηκε, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν φαίνεται να σημείωσαν κάποια πρόοδο στις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου, με τις δύο πλευρές να δεσμεύονται να συνεχίσουν τις συνομιλίες για τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης.

Ο χρυσός και το ασήμι σημειώνουν άνοδο 15% και 5% αντίστοιχα μέχρι στιγμής το 2026. Και τα δύο μέταλλα έπεσαν από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα στις αρχές Φεβρουαρίου.

«Οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές εξακολουθούν να θεωρούν το χρυσό μια ελκυστική επένδυση, παρά την πρόσφατη πτώση. Αυτή φαίνεται να είναι και η άποψη της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας», ανέφεραν αναλυτές της ANZ σε σημείωμα, αναφερόμενοι σε πρόσφατα στοιχεία που έδειξαν ότι η PBOC αγόρασε χρυσό για δέκατο πέμπτο συνεχόμενο μήνα τον Ιανουάριο.

Τα αποθέματα χρυσού της κινεζικής κεντρικής τράπεζας αυξήθηκαν σε 74,19 εκατομμύρια ουγγιές Troy μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, από 74,15 εκατομμύρια τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας (PBOC) ηγήθηκε ενός κύματος αγοράς χρυσού από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες κατά το παρελθόν έτος, εν μέρει λόγω της αυξανόμενης αβεβαιότητας σχετικά με τις εκτεταμένες δημοσιονομικές δαπάνες στον ανεπτυγμένο κόσμο.

Οι εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο στην Ιαπωνία ενίσχυσαν αυτές τις ανησυχίες, καθώς η συντριπτική νίκη της πρωθυπουργού Sanae Takaichi στις εκλογές της Κυριακής για την κάτω βουλή άνοιξε το δρόμο για περισσότερες δημοσιονομικές δαπάνες στη χώρα.

Αναμένονται περισσότερα στοιχεία από τις ΗΠΑ και την Κίνα

Το ενδιαφέρον, αυτή την εβδομάδα, επικεντρώνεται σε μια σειρά σημαντικών οικονομικών στοιχείων από τις ΗΠΑ και την Κίνα, τα οποία είναι πιθανό να παρέχουν περισσότερες ενδείξεις για τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.

Τα στοιχεία από τις ΗΠΑ - μη γεωργικές μισθοδοσίες την Τετάρτη και δείκτης τιμών καταναλωτή την Παρασκευή - αναμένεται να επηρεάσουν περαιτέρω τα σχέδια της Fed για τα επιτόκια.

Η αβεβαιότητα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της νομισματικής πολιτικής ενίσχυσε το δολάριο την περασμένη εβδομάδα, το οποίο με τη σειρά του επηρέασε αρνητικά τις τιμές των μετάλλων. Το ασήμι ήταν το πιο πληγείσα από την πτώση, ενώ το χρυσό εξακολουθεί να διαπραγματεύεται περίπου 600 δολάρια/ουγγιά κάτω από το πρόσφατο ρεκόρ υψηλό.

Τα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Κίνας θα ανακοινωθούν επίσης την Παρασκευή και είναι πιθανό να επηρεάσουν τις προσδοκίες για περισσότερα μέτρα τόνωσης της οικονομίας στη χώρα.