Η κεντρική τράπεζα της Κίνας αγοράζει χρυσό για 15ο συνεχόμενο μήνα

Η κεντρική τράπεζα της Κίνας συνέχισε την αγορά χρυσού για 15ο μήνα τον Ιανουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας (PBOC) που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο.

Τα αποθέματα χρυσού της χώρας αυξήθηκαν σε 74,19 εκατομμύρια ουγγιές Troy μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, από 74,15 εκατομμύρια τον προηγούμενο μήνα.

Η αξία των αποθεμάτων χρυσού της Κίνας αυξήθηκε στα 369,58 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του περασμένου μήνα από 319,45 δισεκατομμύρια δολάρια τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την PBOC.

Ο χρυσός, που από καιρό θεωρείται ασφαλές καταφύγιο για την αντιστάθμιση πολιτικών και οικονομικών κινδύνων, σημείωσε άνοδο λόγω της κερδοσκοπικής αγοράς τον Ιανουάριο, που τον οδήγησε σε ρεκόρ κοντά στα 5.600 δολάρια ανά ουγγιά.

Ωστόσο, η ανοδική πορεία του χρυσού στο spot αγορά κατέρρευσε γρήγορα μετά τον διορισμό του Kevin Warsh ως επόμενου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στα τέλη Ιανουαρίου, με την τιμή να πέφτει στα 4.403,24 δολάρια ανά ουγγιά τη Δευτέρα.

Ο χρυσός διαπραγματεύεται τώρα στα 4.960 δολάρια ανά ουγγιά. Η κατανάλωση χρυσού στην Κίνα μειώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά το 2025, κατά 3,75% σε 950 μετρικούς τόνους, σύμφωνα με την κρατική China Gold Association.

Ωστόσο, οι αγορές ράβδων και νομισμάτων χρυσού, που αντιπροσωπεύουν τη ζήτηση για ασφαλές καταφύγιο, αυξήθηκαν για δεύτερη χρονιά, φτάνοντας το 35,14% το 2025, και αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής κατανάλωσης χρυσού.

Η PBOC διέκοψε μια 18μηνη σειρά αγορών χρυσού τον Μάιο του 2024, αλλά επανέλαβε τις αγορές έξι μήνες αργότερα.