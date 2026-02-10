Πολύτιμα μέταλλα: Άνοδος 0,26% για τον χρυσό, «κερδίζει» στα 82,5 δολάρια ανά ουγγιά το ασήμι

Μικρή άνοδο καταγράφουν σήμερα, Τρίτη, οι τιμές του χρυσού, καθώς η βελτίωση της διάθεσης για ανάληψη κινδύνων ώθησε προς τα πάνω τις μετοχές σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ οι επενδυτές αναμένονταν μια σειρά οικονομικών δεδομένων από τις ΗΠΑ αργότερα αυτή την εβδομάδα, τα οποία θα μπορούσαν να διαμορφώσουν τις προοπτικές για τα επιτόκια στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, στις 16:30 ώρα Ελλάδας η τιμή spot του χρυσού κατέγραφε μικρή άνοδο κατά 0,20% στα 5.069,01 δολάρια ανά ουγγιά.

Στις 29 Ιανουαρίου είχε φτάσει στο ρεκόρ των 5.594,82 δολαρίων.

Σε ό,τι αφορά τα futures του πολύτιμου μετάλλου, τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για παράδοση τον Απρίλιο κατέγραφαν άνοδο κατά 0,26% στα 5.092,59 δολάρια ανά ουγγιά.

«Η αρχή της εβδομάδας σημαδεύτηκε από την αναζωπύρωση της διάθεσης για ανάληψη κινδύνων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η οποία αντικατοπτρίστηκε στην άνοδο των δεικτών μετοχών, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τις τιμές του χρυσού», δήλωσε ο αναλυτής της ActivTrades, Ρικάρντο Εβαντζελίστα.

Οι μετοχές σε παγκόσμιο επίπεδο σημείωσαν άνοδο στις ασιατικές αγορές, με επικεφαλής την παρατεταμένη άνοδο στο Τόκιο μετά τη σαφή εκλογική νίκη της Ιαπωνίδας πρωθυπουργού, Σανάε Τακαΐτσι, το Σαββατοκύριακο.

Το δολάριο ΗΠΑ σημείωσε άνοδο 0,1%, καθιστώντας τα εμπορεύματα που διατίθενται σε δολάρια ακριβά για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Οι επενδυτές θα εξετάσουν προσεκτικά μια σειρά από οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ που θα δημοσιευθούν αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες του Ιανουαρίου την Τετάρτη και των στοιχείων για τον πληθωρισμό την Παρασκευή, αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Ο χρυσός, που δεν αποφέρει απόδοση, τείνει να έχει καλή απόδοση σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, οι επενδυτές αναμένουν δύο μειώσεις των επιτοκίων από την Fed φέτος.

«Οι προοπτικές για τις τιμές του χρυσού παραμένουν ανοδικές, σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας και με την προοπτική τουλάχιστον δύο μειώσεων των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας το 2026, που δημιουργούν αντίξοες συνθήκες για το δολάριο ΗΠΑ», δήλωσε ο Εβαντζελίστα.

Εν τω μεταξύ, ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Kevin Hassett δήλωσε τη Δευτέρα ότι η αύξηση της απασχόλησης στις ΗΠΑ ενδέχεται να είναι χαμηλότερη τους επόμενους μήνες λόγω της βραδύτερης αύξησης του εργατικού δυναμικού και της υψηλότερης παραγωγικότητας.

Σε ό,τι αφορά τα futures στο ασήμι, αυτά κατέγραφαν άνοδο 0,37% διαμορφούμενα στα 82,537 δολάρια ανά ουγγιά.