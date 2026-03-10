Στον αντίκτυπο των επιπτώσεων που μπορεί να έχει προς τις διεθνείς αγορές ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αναφέρεται η Goldman Sachs, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο ιστορικό υψηλό στις τιμές του πετρελαίου.

Οι αναλυτές του επενδυτικού οίκου σημειώνουν πως η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει εντείνει τις ανησυχίες για ένα ευρύτερο ενεργειακό σοκ που θα μπορούσε να επιβαρύνει την οικονομική ανάπτυξη και να αυξήσει τον πληθωρισμό.

Ο παγκόσμιος πληθωρισμός θα μπορούσε να αυξηθεί κατά περίπου 0,7 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η παγκόσμια ανάπτυξη θα μπορούσε να επιβραδυνθεί κατά περίπου 0,4 ποσοστιαίες μονάδες, σημειώνεται στο σχετικό report.

Η Goldman Sachs υποστηρίζει ότι οι επενδυτές έχουν «απομακρυνθεί» από το σενάριο που προέβλεπε ότι η ισχυρή ανάπτυξη των ΗΠΑ και η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού θα τόνωναν την παγκόσμια οικονομία.

Αντ' αυτού, οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας και η γεωπολιτική αβεβαιότητα έχουν καταστεί οι κυρίαρχοι παράγοντες για τα διεθνή assets.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου πλησιάζει ήδη την κλίμακα των μεγαλύτερων κρίσεων από τη δεκαετία του 1970, την ώρα που το αμερικανικό αργό «άγγιξε» τη Δευτέρα τα επίπεδα των 120 δολαρίων (με ιστορικό υψηλό τα 145,29 δολαρίων ανά ουγγιά, που είχε καταγραφεί στις 3 Ιουλίου του 2008).

Η Goldman θεωρεί πως «είναι πιθανό οι τιμές του πετρελαίου να ξεπεράσουν τα υψηλά επίπεδα του 2008 και του 2022, εάν οι μεταφορές στα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστές για όλη τη διάρκεια του Μαρτίου».

Επιπλέον, οι αναλυτές της Goldman αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προοπτικές για τις ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου και υπογράμμισαν τον κίνδυνο προσωρινών αυξήσεων σε επίπεδα που θα μπορούσαν να αρχίσουν να επιφέρουν μεγάλα πλήγματα στη βιομηχανική ζήτηση.