Πιέσεις στο πετρέλαιο, με την προσοχή στις αποφάσεις του OPEC+ και τον πόλεμο στην Ουκρανία

Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου για την Πέμπτη, εν μέσω της προσοχής που δίνουν οι επενδυτές στις αποφάσεις του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και των συμμάχων του (OPEC+) και καθώς συνεχίζουν να καταγράφουν τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μετά από τις 09:00 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Φεβρουαρίου- υποχωρούσαν 0,22% στα 62,40 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Ιανουαρίου- έχαναν 0,2% στα 58,53 δολάρια ανά βαρέλι.

Το ενδιαφέρον είναι ήδη στραμμένο στη συνεδρίαση του OPEC+ την ερχόμενη Κυριακή, με τους αναλυτές να αναμένουν να δουν το εάν θα υπάρξουν αλλαγές από τα μέλη του Οργανισμού για την παραγωγή πετρελαίου.

Σύμφωνα με το Reuters, ο OPEC+ δεν αναμένεται να προχωρήσει την Κυριακή σε αλλαγές όσον αφορά την πολιτική παραγωγής για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Εξίσου απίθανο θεωρείται να ανοίξει συζήτηση για αναπροσαρμογή των ποσοστώσεων του επόμενου έτους, οι οποίες είχαν συμφωνηθεί στην τελευταία σύνοδο του Μαΐου.

Η προσοχή φαίνεται να στρέφεται περισσότερο στη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου για τα επόμενα χρόνια παρά σε άμεσα μέτρα.

Εξάλλου, οι αγορές συνεχίζουν να έχουν την προσοχή τους και στις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις που «τρέχουν» για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εστιάζοντας στο εάν και σε τι βαθμό μπορούν να περιοριστούν οι ενεργειακές κυρώσεις της Δύσης στη ρωσική ενέργεια λόγω του πολέμου που μαίνεται στην ανατολική Ευρώπη από τον Φεβρουάριο του 2022.

Υπενθυμίζεται πως την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να βρεθεί στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, για διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Βλαντίμιρ Πούτιν.