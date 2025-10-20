Πετρέλαιο: Στα 60 δολάρια υποχωρεί το Brent - Γιατί πιέζονται οι τιμές

Με απώλειες μπήκε και αυτή η εβδομάδα για το πετρέλαιο, καθώς από τη μία υπάρχουν ανησυχίες για υπερπροσφορά αλλά και για τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Τα futures του Brent υποχωρούν 0,83% στα 60,77 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 0,92% στα 57 δολάρια το βαρέλι.

Αμφότερες οι τιμές σημείωσαν πτώση άνω του 2% την περασμένη εβδομάδα, σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση, εν μέρει λόγω των προβλέψεων της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας για αύξηση της υπερπροσφοράς το 2026.

«Οι ανησυχίες για την υπερπροσφορά λόγω της αυξημένης παραγωγής από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες, σε συνδυασμό με τους φόβους για οικονομική επιβράδυνση που προέρχεται από την κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, τροφοδοτούν την πίεση για πώληση», δήλωσε αναλυτής της Fujitomi Securities.

Την περασμένη εβδομάδα, η επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου δήλωσε ότι προέτρεψε τις ΗΠΑ και την Κίνα να αποκλιμακώσουν τις εμπορικές εντάσεις, προειδοποιώντας ότι η αποσύνδεση των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου ίσως να μειώσει την παγκόσμια οικονομική παραγωγή κατά 7% μακροπρόθεσμα.

Η πίεση των ΗΠΑ και της Ευρώπης στις ασιατικές χώρες μπορεί να περιορίσει τις εισαγωγές πετρελαίου της Ινδίας από τον Δεκέμβριο, οδηγώντας σε φθηνότερες προμήθειες για την Κίνα, σύμφωνα με εμπορικές πηγές και αναλυτές.

Πτωτικά ξεκινά και για το αέριο η εβδομάδα καθώς το πρωί της Δευτέρας υποχωρεί 0,44% στα 31,67 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τα επίπεδα αποθεμάτων της ΕΕ παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα στο 82,9%, με την Ιταλία στο 93,9%, τη Γαλλία στο 92,7% και τη Γερμανία στο 75,7%, μετριάζοντας τους φόβους για ελλείψεις το χειμώνα.

Οι άφθονες εισαγωγές LNG και οι ροές από τους αγωγούς της Νορβηγίας συνεχίζουν να αντισταθμίζουν τη μείωση των παραδόσεων από τη Ρωσία, ενώ η μειωμένη ζήτηση της Κίνας από το εργοστάσιο Arctic LNG 2 της Ρωσίας έχει απελευθερώσει περισσότερη παγκόσμια προσφορά.

Ωστόσο, οι επιθέσεις της Ρωσίας στις υποδομές φυσικού αερίου της Ουκρανίας έχουν μειώσει την παραγωγή κατά σχεδόν 60% αυτό το μήνα, διακόπτοντας την παραγωγή στο εργοστάσιο της DTEK στην Πολτάβα και προκαλώντας ζημιές στις εγκαταστάσεις της Naftogaz.

Εν τω μεταξύ, οι προβλέψεις για πιο κρύο καιρό στα μέσα Οκτωβρίου ενδέχεται να αυξήσουν τη ζήτηση. Προβλέπεται ότι η παγκόσμια παραγωγική ικανότητα LNG θα αυξηθεί κατά 60% έως το 2030, με πρωτοστάτη τις ΗΠΑ, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε υπερπροσφορά και να διατηρήσει τις τιμές στην Ευρώπη και την Ασία υπό πίεση.