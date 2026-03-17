Πετρέλαιο σε νέα άνοδο: Πάνω από τα 103 δολάρια το Brent εν μέσω κρίσης στα Στενά

Οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά πάνω από το όριο των 103 δολαρίων ανά βαρέλι την Τρίτη, καταγράφοντας κέρδη άνω του 2%, εν μέσω αυξανόμενης αβεβαιότητας για την ικανότητα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να συγκροτήσει μια αποτελεσματική διεθνή δύναμη συνοδείας δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ.

Το Brent, ενισχύθηκε κατά 3,2% ή 3,21 δολάρια, κλείνοντας στα 103,42 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κατέγραψε άνοδο 2,9% ή 2,71 δολάρια, διαμορφούμενο στα 96,21 δολάρια.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ δεν επιθυμούν να εμπλακούν στον πόλεμο κατά του Ιράν, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Ουάσινγκτον δεν εξαρτάται από τη στήριξή τους.

Οι ΗΠΑ καλούν τους συμμάχους να αποστείλουν στρατιωτικές δυνάμεις για την προστασία της διέλευσης των δεξαμενόπλοιων από τα Στενά. Ωστόσο, η ναυτιλιακή κίνηση στη ζωτικής σημασίας αυτή θαλάσσια οδό έχει μειωθεί σημαντικά μετά τις ιρανικές επιθέσεις, προκαλώντας μία από τις μεγαλύτερες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

«Το εύρος της διαταραχής στην προσφορά καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την κάλυψη των αναγκών από την αγορά», τόνισε ο Γουόρεν Πάτερσον, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της ING.

Όπως επισήμανε, παρά τις ανακοινώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για παροχή ασφαλιστικών εγγυήσεων και ανάπτυξη ναυτικών συνοδειών, καμία από αυτές τις πρωτοβουλίες δεν έχει μέχρι στιγμής υλοποιηθεί.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η συνοδεία εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ θα εξέθετε τα πολεμικά σκάφη σε αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων, εκτιμώντας ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να τηρήσουν στάση αναμονής έως ότου περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να πλήττει τη ναυσιπλοΐα.

Τα Στενά του Ορμούζ, που εκτείνονται μεταξύ Ομάν και Ιράν, αποτελούν κομβικό πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου. Σύμφωνα με την Kpler, το 2025 διακινήθηκαν μέσω αυτών περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 31% των θαλάσσιων ροών αργού πετρελαίου.