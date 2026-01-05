Πετρέλαιο: Πιέζονται οι τιμές μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα - Δεν βλέπουν άμεσο κίνδυνο οι αναλυτές

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν πτώση τη Δευτέρα, αν και η επάρκεια στην παγκόσμια προσφορά αντιστάθμισε τις ανησυχίες για διακοπές στην προμήθεια μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Τα futures του Brent υποχωρούν 0,67%, στα 60,34 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί 0,73%, στα 56,9 δολάρια το βαρέλι.

Οι βασικοί δείκτες παρουσίασαν διακυμάνσεις στις πρώτες ώρες των ασιατικών συναλλαγών, ανοίγοντας χαμηλότερα, αλλά ανεβαίνοντας ελαφρώς λίγο μετά, για να μειώσουν τα κέρδη τους και να γυρίσουν ξανά στο κόκκινο, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την πολιτική αναταραχή στη Βενεζουέλα και τον αντίκτυπό της στην προσφορά πετρελαίου.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα αναλάβει τον έλεγχο της πετρελαιοπαραγωγού χώρας και ότι το αμερικανικό εμπάργκο σε όλο το πετρέλαιο της Βενεζουέλας παραμένει σε πλήρη ισχύ, μετά τη σύλληψη του Μαδούρο στη Νέα Υόρκη την Κυριακή.

Σε μια παγκόσμια αγορά με άφθονη προσφορά πετρελαίου, οι αναλυτές δήλωσαν ότι οποιαδήποτε περαιτέρω διαταραχή στις εξαγωγές της Βενεζουέλας θα έχει μικρή άμεση επίδραση στις τιμές.

Δεν ανησυχούν οι αναλυτές για το άμεσο μέλλον

«Βλέπουμε ασαφείς αλλά μέτριους κινδύνους για τις τιμές του πετρελαίου βραχυπρόθεσμα από τη Βενεζουέλα, ανάλογα με την εξέλιξη της πολιτικής των ΗΠΑ σε θέματα κυρώσεων», δήλωσαν οι αναλυτές της Goldman Sachs σε σημείωμα της 4ης Ιανουαρίου, διατηρώντας αμετάβλητες τις προβλέψεις τους για τις τιμές του πετρελαίου το 2026.

«Μια αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα θα αποτελέσει αμέσως έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τις προοπτικές της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου για το 2026-2027 και μετά», ανέφεραν αναλυτές της JP Morgan τη Δευτέρα.

Η αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο δεν προκάλεσε ζημιά στην παραγωγή πετρελαίου και τη βιομηχανία διύλισης της χώρας.

Ο OPEC+, αποφάσισε την Κυριακή να διατηρήσει αμετάβλητη την παραγωγή.

Ισχυρές απώλειες για το αέριο

Πτώση 2,7% καταγράφει η τιμή του φυσικού αερίου το πρωί της Δευτέρας με την τιμή να διαμορφώνεται στα 28,22 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Οι ολλανδικές χονδρικές τιμές του φυσικού αερίου παρέμειναν πάνω από τα 28 ευρώ ανά μεγαβατώρα, κοντά στο υψηλότερο επίπεδό τους σε περίπου ένα μήνα, καθώς η ισχυρή παραγωγή αιολικής ενέργειας μείωσε τη ζήτηση από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο. Παρ' όλα αυτά, το ολλανδικό συμβόλαιο αναφοράς για τον επόμενο μήνα αναμένεται να κλείσει το 2025 περίπου 40% χαμηλότερα, αντανακλώντας την ασθενέστερη ζήτηση φυσικού αερίου στην Ευρώπη και τις αυξημένες εισαγωγές ΥΦΑ, ιδίως από τις ΗΠΑ, οι οποίες αναμένεται να σημειώσουν ρεκόρ εξαγωγών προς την Ευρώπη φέτος.