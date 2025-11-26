Πετρέλαιο: Περιορισμένα τα κέρδη - Στα 55 δολάρια βλέπουν οι αναλυτές το αμερικανικό αργό

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Τετάρτη, μετά την πτώση τους σε χαμηλό μηνός την Τρίτη, αν και η αναμενόμενη υπερπροσφορά και η πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας περιορίζουν τα κέρδη.

Τα futures του Brent καταγράφουν άνοδο 0,35% στα 62,70 δολάρια το βαρέλι ενώ τα futures στο αμερικανικό αργό σημειώνουν επίσης άνοδο 0,38% στα 58,17 δολάρια το βαρέλι

«Τα ήπια κέρδη μοιάζουν περισσότερο με τεχνική ανάπαυλα παρά με τάση», δήλωσε η Priyanka Sachdeva, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στη Phillip Nova. «Οποιαδήποτε ανοδική τάση παρατηρούμε – σήμερα ή στο μέλλον – οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα πιο ήπια σήματα για τα αποθέματα και σε μερικές περιπτώσεις κάλυψης θέσεων, αλλά αυτές οι αυξήσεις θα είναι βραχύβιες και εύθραυστες».

«Η αγορά παραμένει θεμελιωδώς στραμμένη προς τα κάτω, με τους επενδυτές να τιμολογούν όλο και περισσότερο μια υπερπροσφορά το 2026 και χωρίς κανένα πειστικό καταλύτη ζήτησης για να την αντισταθμίσει».

Τόσο το Brent όσο και το αμερικανικό αργό έκλεισαν με πτώση 89 σεντς την Τρίτη, αφού ο Ζελένσκι δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι είναι έτοιμος να προωθήσει ένα πλαίσιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, με μόνο λίγα σημεία διαφωνίας να παραμένουν.

«Η συμφωνία θα μπορούσε να καταργήσει γρήγορα τις δυτικές κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας, οδηγώντας ενδεχομένως τις τιμές του αμερικανικού αργού στα 55 δολάρια περίπου, ανέφερε ο αναλυτής της IG Tony Sycamore σε σημείωμα προς τους πελάτες.

«Προς το παρόν, η αγορά περιμένει μεγαλύτερη σαφήνεια, αλλά ο κίνδυνος φαίνεται να είναι για χαμηλότερες τιμές, εκτός εάν οι συνομιλίες αποτύχουν».

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα καυσίμων αυξήθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς την Τρίτη, που επικαλούνται στοιχεία του American Petroleum Institute. Τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ είχαν προηγουμένως εκτιμηθεί σε δημοσκόπηση του Reuters ότι αυξήθηκαν κατά 1,86 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 21 Νοεμβρίου.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν λάβει κάποια στήριξη από τις προσδοκίες για πιθανή μείωση των επιτοκίων της Fed, καθώς η μείωση των επιτοκίων θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη και θα ενισχύσει τη ζήτηση για πετρέλαιο.

Σταθερά κάτω από τα 30 ευρώ το αέριο

Αμετάβλητες παραμένουν (+0,15%) οι τιμές στο φυσικό αέριο το πρωί της Τετάρτης και συγκεκριμένα στα 29,42 ευρώ ανα μεγαβατώρα.

Μια πιθανή λύση στο Ουκρανικό μπορεί να επηρεάσει τις παγκόσμιες ροές ενέργειας λίγο πριν την έναρξη λειτουργίας των νέων εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) το επόμενο έτος.

Η Ευρώπη συνεχίζει να ανταγωνίζεται για το φυσικό αέριο, καθώς καταργεί σταδιακά τις προμήθειες από τη Ρωσία, οι οποίες σήμερα αντιπροσωπεύουν μόνο το 10% περίπου των εισαγωγών της.

Επίσης, οι πρόσφατες εισροές LNG και φυσικού αερίου από τον αγωγό της Νορβηγίας, σε συνδυασμό με τις πιο ήπιες θερμοκρασίες που αναμένονται στις αρχές Δεκεμβρίου, μείωσαν τις ανησυχίες για τα χαμηλά αποθέματα και ενίσχυσαν τη θέση της Ευρώπης για το χειμώνα