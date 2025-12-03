Πετρέλαιο: Ήπιες μεταβολές με το βλέμμα στη Μόσχα - Κάτω από τα 28 ευρώ το αέριο

Οι τιμές του πετρελαίου δεν καταγράφουν αξιόλογη μεταβολή την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στις συνομιλίες Ρωσίας και Ουκρανίας, ενώ οι ανησυχίες για πιθανό πλεόνασμα αυξήθηκαν εν μέσω της αύξησης των αποθεμάτων.

Το Brent το πρωί της Τετάρτης κινείται ανοδικά 0,29% στα 62,63 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει επίσης ήπια άνοδο 0,38% στα 58,86 δολάρια το βαρέλι

Αυτή η «αδυναμία εμφανίζεται παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ουκρανίας κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Επίσης, η Μόσχα προειδοποιεί ότι ενδέχεται να αρχίσει να επιτίθεται σε πλοία χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία», ανέφερε σε σημείωμα των αναλυτών της ING την Τετάρτη.

Οι αναλυτές σημείωσαν ότι το Brent βρισκόταν στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Οκτώβριο.

Οι αγορές πετρελαίου αναμένουν το αποτέλεσμα των συνομιλιών για να δουν αν μια συμφωνία θα οδηγήσει στην άρση των κυρώσεων κατά ρωσικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών Rosneft και Lukoil που θα απελευθερώσει τον περιορισμένο εφοδιασμό πετρελαίου.

Οι κατηγορίες του Πούτιν την Τρίτη ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις εμποδίζουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο, έχουν αυξήσει τις ανησυχίες ότι η ρωσική προσφορά θα συνεχίσει να περιορίζεται σε αγοραστές όπως η Κίνα και η Ινδία, καθώς οι συνομιλίες ενδέχεται να μην οδηγήσουν σε συμφωνία.

Ο Tony Sycamore, αναλυτής αγοράς της IG, δήλωσε σε σημείωμα ότι παρά τις ανησυχίες για την ατελέσφορη έκβαση των συνομιλιών, «οι ανησυχίες για την υπερπροσφορά και την αδύναμη ζήτηση συνεχίζουν να επηρεάζουν την τιμή του αργού πετρελαίου, η οποία πρέπει να παραμείνει πάνω από τα 50 δολάρια για να αποφευχθεί μια βαθύτερη πτώση».

Η αύξηση των αποθεμάτων των ΗΠΑ ενίσχυσε επίσης τις ανησυχίες για πλεόνασμα αργού πετρελαίου.

Το American Petroleum Institute ανέφερε την Τρίτη ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου και καυσίμων των ΗΠΑ αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, επικαλούμενες τα στοιχεία του API.

Κάτω από τα 28 ευρώ το αέριο

Νέα υποχώρηση 0,4% καταγράφουν τα futures του φυσικού αερίου την Τετάρτη με την τιμή να κυμαίνεται στα 27,93 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Οι τιμές βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2024, καθώς οι προβλέψεις για άφθονη προσφορά ενισχύθηκαν από τη μέτρια ζήτηση στο εγγύς μέλλον.

Οι αμερικανικές εταιρείες LNG αύξησαν την εξαγωγική τους ικανότητα κατά τη διάρκεια του έτους, σε συνδυασμό με τα επίπεδα παραγωγής που έσπασαν κάθε ρεκόρ, καταγράφοντας νέα υψηλά επίπεδα στις εξαγωγές LNG το δ' τρίμηνο.

Η άφθονη διαθεσιμότητα φυσικού αερίου στους ευρωπαϊκούς κόμβους υποστηρίχθηκε επίσης από τη συγκρατημένη ζήτηση από τους μεγάλους ασιατικούς καταναλωτές. Επιπλέον, η μέτρια ζήτηση για θέρμανση με υψηλή κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ευρώπη περιόρισε την πρόσληψη από τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, επιτρέποντας στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου της ΕΕ να παραμείνουν γεμάτες κατά περίπου 75% στα τέλη Νοεμβρίου.