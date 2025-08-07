Πετρέλαιο: Η ζήτηση από τις ΗΠΑ «κερδίζει» τους φόβους για τους δασμούς

Στο «πράσινο» κινούνται για την Πέμπτη οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με τις εξελίξεις από τις ΗΠΑ να πρωταγωνιστούν στην προσοχή των επενδυτών εν μέσω των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά τις 08:30 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Οκτωβρίου- ανέβαιναν 0,46% στα 67,22 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Σεπτεμβρίου- κέρδιζαν 0,53% στα 64,69 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του φυσικού αερίου για την Ευρώπη στο χρηματιστήριο Ενέργειας του Άμστερτναμ έπεφταν 0,9% στα 32,9 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Ανάκαμψη και ζήτηση από τις ΗΠΑ

Τα κέρδη έρχονται μετά από τις απώλειες πλησίον του 1% που εμφάνισε το πετρέλαιο την Τετάρτη, μετά τις δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών με τη Μόσχα.

Ο Τραμπ ενδέχεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ήδη την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με δήλωση αξιωματούχου του Λευκού Οίκου την Τετάρτη, αν και οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις προετοιμασίες για την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων, ενδεχομένως και κατά της Κίνας, προκειμένου να ασκήσουν πίεση στη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι αγορές πετρελαίου υποστηρίχθηκαν από τη μεγαλύτερη από το αναμενόμενο μείωση των αποθεμάτων αμερικανικού αργού την περασμένη εβδομάδα.

Η Υπηρεσία Ενέργειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 3 εκατομμύρια βαρέλια σε 423,7 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε την 1η Αυγούστου, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters για μείωση 591.000 βαρελιών.

Αναλυτές της JP Morgan ανέφεραν σε σημείωμα ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου έως τις 5 Αυγούστου ήταν κατά μέσο όρο 104,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 300.000 βαρέλια την ημέρα, αλλά 90.000 βαρέλια την ημέρα κάτω από τις προβλέψεις τους για το μήνα.

«Παρά την ελαφρώς αδύναμη αρχή του μήνα, σε σχέση με τις προσδοκίες μας, οι δείκτες υψηλής συχνότητας για τη ζήτηση πετρελαίου υποδηλώνουν ότι η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου είναι πιθανό να βελτιωθεί σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες», ανέφεραν οι αναλυτές, με τα καύσιμα αεροσκαφών και τις πρώτες ύλες πετροχημικών να αναμένεται να οδηγήσουν την αύξηση της κατανάλωσης.

Ωστόσο, η παγκόσμια μακροοικονομική αβεβαιότητα μετά την επιβολή νέων δασμών από τις ΗΠΑ σε ινδικά προϊόντα περιόρισε την άνοδο των τιμών.

Ο Τραμπ επέβαλε την Τετάρτη επιπλέον δασμούς 25% στα ινδικά προϊόντα, επικαλούμενος τη συνεχιζόμενη εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου. Ο νέος εισαγωγικός φόρος θα τεθεί σε ισχύ 21 ημέρες μετά τις 7 Αυγούστου.

«Ενώ οι νέοι δασμοί (των ΗΠΑ κατά της Ινδίας) πρόκειται να τεθούν σε ισχύ σε τρεις εβδομάδες, οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει τις δευτερογενείς επιπτώσεις στις εμπορικές ροές, τη ζήτηση των αναδυόμενων αγορών και την ευρύτερη ενεργειακή διπλωματία», δήλωσε η Πριγιάνκα Σαχντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς της Phillip Nova.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα μπορούσε να ανακοινώσει περαιτέρω δασμούς στην Κίνα, παρόμοιους με τους δασμούς 25% που ανακοίνωσε νωρίτερα στην Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.