Ενισχύεται το πετρέλαιο καθώς παραμένει το ενδεχόμενο αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται την Παρασκευή, τόσο του Brent όσο και του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI), καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν.

Η τιμή Brent αυξάνεται κατά 0,12%, στα 59,62 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI ενισχύεται κατά 0,14% στα 59,27 δολάρια.

Τόσο το Brent όσο και το WTI είχαν σκαρφαλώσει σε υψηλά μέσα στην εβδομάδα, μετά το ξέσπασμα διαδηλώσεων στο Ιράν και τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθέσεων κατά της χώρας.

Ωστόσο, πιέσεις δέχονται οι τιμές του πετρελάιου καθώς αργά την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι η καταστολή των διαδηλώσεων από την Τεχεράνη φαίνεται να χαλαρώνει, καθησυχάζοντας τις αγορές και περιορίζοντας τους φόβους για στρατιωτική δράση που θα μπορούσε να διαταράξει τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου.

Στην επιβράδυνση της ανόδου συνέβαλε και η έκθεση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA), σύμφωνα με την οποία τα αμερικανικά αποθέματα αργού και βενζίνης αυξήθηκαν περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές.

Πηγές ανέφεραν επίσης στο Reuters ότι η Βενεζουέλα έχει αρχίσει να αντιστρέφει τις περικοπές παραγωγής και να επανεκκινεί τις εξαγωγές.

Παράλληλα, η Shell δημοσίευσε την Πέμπτη τα «Σενάρια Ενεργειακής Ασφάλειας 2026», με αισιόδοξες προβλέψεις για τη μελλοντική ζήτηση ενέργειας και την ανάπτυξη του πετρελαϊκού τομέα. Η εταιρεία εκτιμά ότι η ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας έως το 2050 θα μπορούσε να είναι έως και 25% υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι.

Τέλος, ο ΟΠΕΚ ανέφερε την Τετάρτη ότι η παγκόσμια προσφορά και ζήτηση πετρελαίου θα παραμείνουν ισορροπημένες το 2026, με τη ζήτηση να αυξάνεται το 2027 με παρόμοιο ρυθμό με εκείνον που προβλέπεται για το τρέχον έτος.