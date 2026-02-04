Πετρέλαιο: Άνοδος στις τιμές ελέω ανησυχιών για αναταράξεις στον εφοδιασμό λόγω Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου καταγρφουν απότομη άνοδο σήμερα, καθώς οι αναφορές για αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ενίσχυσαν τις ανησυχίες για πιθανές αναταράξεις στον εφοδιασμό στη Μέση Ανατολή.

Το πετρέλαιο παίρνει ώθηση επίσης από τα στοιχεία του κλάδου που έδειξαν ότι τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν απροσδόκητα κατά μεγάλο ποσό την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς το ακραίο κρύο στην χώρα διέκοψε την παραγωγή.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Brent καταγράφει άνοδο 0,5% στα 67,68 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό κινείται ανοδικά 0,68% στα 63,64 δολάρια το βαρέλι.

Στοιχεία από το American Petroleum Institute έδειξαν ότι τα αποθέματα των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 11,1 εκατομμύρια βαρέλια (mb) την εβδομάδα έως τις 30 Ιανουαρίου, σε σύγκριση με τις προσδοκίες για αύξηση 0,7 mb.

Τα στοιχεία του API συνήθως προαναγγέλλουν μια παρόμοια τάση από τα επίσημα στοιχεία για τα αποθέματα, τα οποία θα δημοσιευθούν αργότερα σήμερα.

Η υπερβολική μείωση οφείλεται στο κρύο καιρό στις ΗΠΑ, που διακόπτει την παραγωγή πετρελαίου σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ διακόπτει και τις εξαγωγές από την ακτή του Κόλπου.

Οι διακοπές στην προμήθεια των ΗΠΑ συνέβαλαν επίσης στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου τις τελευταίες εβδομάδες.

Διακόπηκε το αρνητικό σερί στο πετρέλαιο

Έπειτα από δυο συνεχόμενες μέρες απωλειών, το φυσικό αέριο το πρωί της Τετάρτης σημειώνει άνοδο 2,6% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 33,72 ευρώ ανα μεγαβατώρα.