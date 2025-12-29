Πετρέλαιο: Άνοδος με φόντο τις συνομιλίες Τραμπ - Πούτιν για το Ουκρανικό

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 1 δολάριο τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές ζύγισαν τις συνομιλίες μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για μια πιθανή συμφωνία που θα τερμάτιζε τον πόλεμο στην Ουκρανία, έναντι της πιθανής διακοπής του εφοδιασμού με πετρέλαιο στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 2,06%,, στα 61,89 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 2,33%, στα 58,06 δολάρια. Και οι δύο δείκτες αναφοράς σημείωσαν πτώση άνω του 2% την Παρασκευή.

Άνοδος σημειώνεται και στην τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου κατά 1,72%, στα 28,55 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

«Οι αγορές ενέργειας σημείωσαν άνοδο, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στήριξαν τις τιμές του αργού πετρελαίου, με το Brent να σημειώνει άνοδο λόγω των ανανεωμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και των μεταβολών στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία», δήλωσε ο αναλυτής της IG Axel Rudolph, προσθέτοντας ότι η χαμηλή ρευστότητα θα μπορούσε να ενισχύσει τη μεταβλητότητα στις αρχές του επόμενου έτους.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskiy δήλωσε τη Δευτέρα ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Donald Trump και συμφώνησε ότι οι ομάδες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα για να οριστικοποιήσουν τα θέματα που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Zelenskiy πρόσθεσε ότι μια συνάντηση με τη Ρωσία θα είναι δυνατή μόνο αφού ο Trump και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο ειρήνης που προτείνει η Ουκρανία.

«Η Μέση Ανατολή είναι επίσης ασταθής τον τελευταίο καιρό, με τις αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας στη Υεμένη... αυτό μπορεί να είναι το αίτιο των ανησυχιών της αγοράς για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό», δήλωσε ο Γιανγκ Αν, αναλυτής της Haitong Futures με έδρα την Κίνα.

Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, αναμένεται να μειώσει για τρίτο μήνα τη τιμή του Φεβρουαρίου για το εμβληματικό της αργό πετρέλαιο Arab Light για τους ασιατικούς αγοραστές, αντανακλώντας τις πτώσεις στην αγορά spot λόγω της αφθονίας των προμηθειών, σύμφωνα με έξι πηγές από διυλιστήρια της Ασίας που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τα στοιχεία για τα αποθέματα των ΗΠΑ για την εβδομάδα έως τις 19 Δεκεμβρίου, με μια εκτεταμένη έρευνα του Reuters να δείχνει ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αναμένεται να έχουν μειωθεί την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων και βενζίνης είναι πιθανό να έχουν αυξηθεί.

Η έκθεση καθυστέρησε από την συνήθη δημοσίευσή της την Τετάρτη λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων. Οι ισχυρές εισαγωγές αργού πετρελαίου από την Κίνα μέσω θαλάσσης συνέβαλαν επίσης στη διατήρηση της στενότητας των αγορών σε άλλες περιοχές, σύμφωνα με τον αναλυτή της UBS Giovanni Staunovo.

Πρόσθεσε, δε, ότι τα 60 δολάρια το βαρέλι ήταν το κατώτατο όριο για το Brent, με τις τιμές να αναμένεται να ανακάμψουν ελαφρώς το 2026, καθώς η αύξηση της προσφοράς εκτός ΟΠΕΚ+ είναι πιθανό να σταματήσει στα μέσα του 2026.