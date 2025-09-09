Πετρέλαιο: Ανοδικές τάσεις στον απόηχο της μέτριας αύξησης της παραγωγής από τον OPEC+

Αύξηση καταγράφουν την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου καθώς ο OPEC+ αποφάσισε να αυξήσει την παραγωγή λιγότερο του αναμενομένου σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για περιορισμένη προσφορά λόγω πιθανών νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Το Brent κινείται ανοδικά 0,67% στα 66,46 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση 0,69% στα 62,69 δολάρια το βαρέλι.

Τα μέλη του OPEC+, συμφώνησαν την Κυριακή να αυξήσουν την παραγωγή από τον Οκτώβριο κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα, πολύ χαμηλότερο από τις μηνιαίες αυξήσεις των περίπου 555.000 bpd για τον Σεπτέμβριο και τον Αύγουστο και των 411.000 bpd τον Ιούλιο και τον Ιούνιο, ενώ είναι επίσης λιγότερο από ό,τι ανέμεναν ορισμένοι αναλυτές.

Οι τιμές υποστηρίχθηκαν επίσης από εικασίες για περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία μετά την πυρκαγιά που προκάλεσε η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση της χώρας στην Ουκρανία σε κυβερνητικό κτίριο στο Κίεβο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε μια δεύτερη φάση περιορισμών.

Περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα μειώσουν την προσφορά πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές, κάτι που μπορεί να οδηγήσει υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου.

Η Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς της Fed συνεδριάζει την επόμενη εβδομάδα και οι επενδυτές βλέπουν πιθανότητα 89,4% για μείωση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες.

Χωρίς αξιόλογες μεταβολές το αέριο

Ήπια άνοδο 0,15% καταγράφει η τιμή του φυσικού αερίου το πρωί της Τρίτης καθώς κινείται στα 33,11 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι η αποθήκευση φυσικού αερίου στην ΕΕ είναι πλήρης σε ποσοστό άνω του 78%, διατηρώντας τον ρυθμό επίτευξης του στόχου του μπλοκ να φτάσει το 80% μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, όταν οι ψυχρότερες θερμοκρασίες αυξάνουν τη ζήτηση για θέρμανση με εντατική χρήση φυσικού αερίου.

Η άνετη διαθεσιμότητα συμπίπτει με έρευνες που έδειξαν ότι οι εισαγωγές LNG ήταν πάνω από 50% υψηλότερες από την αρχή του έτους, εδραιώνοντας την ασφάλεια των πηγών της Ευρώπης μετά τις διακοπές των ροών φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Ταυτόχρονα, οι εξαγωγές LNG από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν σε ιστορικό υψηλό τον Αύγουστο, καθώς ολοκληρώθηκαν τα προγράμματα συντήρησης βασικών εργοστασίων.