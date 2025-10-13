Πετρέλαιο: Ανέκτησε μέρος των απωλειών του από τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα μετά την πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης που διαμόρφωσε τις τιμές στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε μηνών. Αίτιο της ανόδου είναι η ελπίδα των επενδυτών ότι οι πιθανές συνομιλίες μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Κίνας θα μπορούσαν να αμβλύνουν τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών και καταναλωτών πετρελαίου στον κόσμο.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 1,36% στα 63,58 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε κέρδη της τάξης του 1,39% στα 59,72 δολάρια το βαρέλι.

«Η ανάκαμψη στις αγορές πετρελαίου πιθανότατα προκλήθηκε, καθώς οι επενδυτές στοιχημάτισαν στο λεγόμενο ''TACO'' trade, αφού ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος JD Vance έδειξαν ότι οι πρόσφατα ανακοινωθέντες δασμοί ήταν περισσότερο ένα διαπραγματευτικό εργαλείο και ότι ήταν ανοιχτοί σε μια συμφωνία με την Κίνα», δήλωσε η ανεξάρτητη αναλύτρια Tina Teng, αναφερόμενη σε έναν εμπειρικό κανόνα των συναλλαγών που λέει ότι «ο Τραμπ πάντα δειλιάζει».

«Ωστόσο, αναμένονται διακυμάνσεις (στις τιμές). Δεν περιμένω το πετρέλαιο ή άλλα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου να αναστρέψουν τις απώλειες τόσο σύντομα», πρόσθεσε.

Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας εντάθηκαν την περασμένη εβδομάδα, αφού η Κίνα επέκτεινε τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ την Παρασκευή, ο οποίος επέβαλε δασμούς 100% στις εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ, μαζί με νέους ελέγχους στις εξαγωγές «όλων των κρίσιμων λογισμικών» έως την 1η Νοεμβρίου.

Την ίδια ώρα είναι πιθανή μια συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Σι στο περιθώριο του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα, η οποία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ΗΠΑ για το εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αργότερα αυτό το μήνα.

«Το πιο πιθανό σενάριο φαίνεται να είναι ότι και οι δύο πλευρές θα υποχωρήσουν από τις πιο επιθετικές πολιτικές και ότι οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε περαιτέρω - και πιθανώς αόριστη - παράταση της παύσης της κλιμάκωσης των δασμών που επιτεύχθηκε τον Μάιο», ανέφεραν αναλυτές της Goldman Sachs.

Ωστόσο, όπως πρόσθεσαν, εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων, που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερους δασμούς ή πιο σοβαρούς περιορισμούς στις εξαγωγές.

Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, κατά τη διάρκεια της κορύφωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών. Οι εισαγωγές αργού πετρελαίου της Κίνας τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν κατά 3,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 11,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνείων, καθώς τα διυλιστήρια λειτούργησαν με τους υψηλότερους ρυθμούς αξιοποίησης μέχρι στιγμής φέτος και συνεχίστηκαν οι προσπάθειες αποθεματοποίησης.

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, σημείωσε πτώση 1,41% στα 31,9 ευρώ ανά μεγαβατώρα.