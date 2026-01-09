Οριακές μεταβολές για τον χρυσό, με την προσοχή των επενδυτών στα μάκρο από τις ΗΠΑ

Ήπιες κινήσεις εμφανίζει για την Παρασκευή ο χρυσός, εν αναμονή των επενδυτών για τα μακροοικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ και καθώς συνεχίζεται να γίνεται αποτίμηση για τις εξελίξεις γύρω από τη Βενεζουέλα.

Μετά από τις 08:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) τα futures του χρυσού -παράδοσης Φερβρουαρίου- κέρδιζαν 0,35% στα 4.476 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού υποχωρούσε 0,2% στα 4.467 δολάρια ανά ουγγιά.

Σημειώνεται πως το μεσημέρια της Παρασκευής θα δημοσιευτούν τα στοιχεία για την πορεία της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ κατά τον Δεκέμβριο, με τους αναλυτές να αναμένουν να δουν το κατά πόσο αυτά μπορούν να επηρεάσουν τις επόμενες κινήσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας της χώρας (Fed) αναφορικά με τη νομισματική πολιτική της.

Εφόσον καταγραφεί επιβράδυνση των προσλήψεων, θα ενισχυθούν οι πιέσεις προς την Fed για μείωση των επιτοκίων της το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζεται πως παραδοσιακά ο χρυσός ωφελείται από τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ.

Ακόμα, το πολύτιμο μέταλλο κινείται προς θετικό κλείσιμο εβδομάδας, στο φόντο των όσων «ακολουθούν» τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό.

Η αβεβαιότητα για κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης «σπρώχνει» τους επενδυτές σε «ασφαλείς» επενδύσεις -όπως ο χρυσός- ενώ συνεπικουρικά προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργούν και οι απειλές των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους της Ουάσινγκτον.

Τα «πονταρίσματα» των μεγάλων οίκων

Οι αναλυτές της Goldman Sachs εκτιμούν ότι μέσα στο 2026 η τιμή του χρυσού θα ενισχυθεί κατά 14% και θα φτάσει τα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά έως τον Δεκέμβριο του 2026. Αυτό, βέβαια, σε περίπτωση που συνεχισθεί η διαρθρωτικά υψηλή ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και υπάρξει στήριξη της τιμής του πολύτιμου μετάλλου από τις μειώσεις επιτοκίων της Fed.

Η Bank of America αναθεώρησε ανοδικά την αρχική της πρόβλεψή για το 2026, ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, με μέσο όρο τα 4.400 δολάρια. Επισήμανε, όμως, τον κίνδυνο βραχυπρόθεσμων διορθώσεων.

Η Morgan Stanley προβλέπει άνοδο της τιμής έως τα 4.800 δολάρια ανά ουγγιά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας όμως ότι η δυναμική μπορεί να επιβραδυνθεί αν περιοριστούν οι αγορές από κεντρικές τράπεζες και ETF.

Η JP Morgan είναι πιό αισιόδοξη και εκτιμά ότι ο χρυσός θα μπορούσε να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 5.055 δολάρια ανά ουγγιά έως το τέλος του 2026. Η εκτίμηση της αυτή βασίζεται στις συνεχιζόμενες αγορές περίπου 566 τόνων ανά τρίμηνο από τις κεντρικές τράπεζες. Μάλιστα, η τράπεζα επανέλαβε τον μακροπρόθεσμο στόχο των 6.000 δολαρίων έως το 2028.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της IG ο χρυσός φέτος θα διαμορφωθεί είτε στα επίπεδα του κλεισίματος του 2025, δηλαδή στο επίπεδο των 4.300 δολάρια η ουγγιά είτε στα όρια των 5.000 δολαρίων.