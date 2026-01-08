Χρυσός: Πού θα φτάσει το 2026 - Τα «πονταρίσματα» των μεγάλων οίκων

Στο επίπεδο των 4.500 - 4.700 δολαρίων ανά ουγγιά θεωρούν ότι θα κλείσει ο χρυσός το 2026 οι εκπρόσωποι των μεγάλων τραπεζών και των διεθνών οίκων αξιολόγησης, ενώ το ανώτερο εύρος εκτείνεται και υπερβαίνει τα 5.000 δολάρια εάν οι μακροοικονομικές συνθήκες απλώς δεν γίνουν πιο αυστηρές.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs εκτιμούν ότι μέσα στο 2026 η τιμή του χρυσού θα ενισχυθεί κατά 14% και θα φτάσει τα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά έως τον Δεκέμβριο του 2026. Αυτό, βέβαια, σε περίπτωση που συνεχισθεί η διαρθρωτικά υψηλή ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και υπάρξει στήριξη της τιμής του πολύτιμου μετάλλου από τις μειώσεις επιτοκίων της Fed. Η Bank of America αναθεώρησε ανοδικά την αρχική της πρόβλεψή για το 2026, ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, με μέσο όρο τα 4.400 δολάρια. Επισήμανε, όμως, τον κίνδυνο βραχυπρόθεσμων διορθώσεων.

Η Morgan Stanley προβλέπει άνοδο της τιμής έως τα 4.800 δολάρια ανά ουγγιά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας όμως ότι η δυναμική μπορεί να επιβραδυνθεί αν περιοριστούν οι αγορές από κεντρικές τράπεζες και ETF. Η JP Morgan είναι πιό αισιόδοξη και εκτιμά ότι ο χρυσός θα μπορούσε να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 5.055 δολάρια ανά ουγγιά έως το τέλος του 2026.

Η εκτίμηση της αυτή βασίζεται στις συνεχιζόμενες αγορές περίπου 566 τόνων ανά τρίμηνο από τις κεντρικές τράπεζες. Μάλιστα, η τράπεζα επανέλαβε τον μακροπρόθεσμο στόχο των 6.000 δολαρίων έως το 2028.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της IG ο χρυσός φέτος θα διαμορφωθεί είτε στα επίπεδα του κλεισίματος του 2025, δηλαδή στο επίπεδο των 4.300 δολάρια η ουγγιά είτε στα όρια των 5.000 δολαρίων.

Επιτόκια

Όπως επισημαίνεται, οι μελλοντικές εξελίξεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από το εύρος και τον ρυθμό μείωσης των αμερικανικών επιτοκίων. Ο χρυσός, που δεν αποφέρει τόκο, καθίσταται πιο ελκυστικός όταν μειώνονται οι πραγματικές αποδόσεις των ομολόγων και εξασθενεί το δολάριο.

Προς το παρόν, οι αποκλίνουσες εκτιμήσεις των μεγάλων τραπεζών αντανακλούν τόσο την ισχυρή υποκείμενη ζήτηση όσο και τον κίνδυνο απότομων διορθώσεων, ιδίως σε περιόδους απομόχλευσης. Οι επενδυτές αναμένεται να παρακολουθούν στενά, στις αρχές του 2026, τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών, τις ροές προς τα ETF και το κατά πόσο η αγορά μπορεί να διατηρήσει τις τιμές του χρυσού πάνω από το κρίσιμο όριο των 4.000 δολαρίων χωρίς νέους κλυδωνισμούς.

Πάντως, οι προβλέψεις αυτές δεν λαμβάνουν υπ όψη κρίση ή γεωπολιτικό σοκ. Οι πιο επιθετικές ανοδικές τάσεις τίθενται σε ισχύ μόνο εάν οι εντάσεις κλιμακωθούν ή επιστρέψουν οι οικονομικές πιέσεις. Με τις κεντρικές τράπεζες να αναδιαμορφώνουν ακόμη τα αποθεματικά τους και τις μακροπρόθεσμες μακροοικονομικές δυνάμεις να παραμένουν ευθυγραμμισμένες, ο χρυσός εισέρχεται στο 2026 με περισσότερη στρατηγική υποστήριξη από οποιαδήποτε άλλη φορά την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των μεγάλων τραπεζών.

Οι κίνδυνοι

Αν υπάρχει ένας βασικός κίνδυνος ενόψει του 2026, αυτός είναι μια απροσδόκητα επιθετική Fed (Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ). Μια απότομη αύξηση των πραγματικών αποδόσεων έχει ιστορικά μειώσει τη δυναμική του χρυσού -έστω και προσωρινά.

Αλλά αυτή τη στιγμή, οι αγορές εξακολουθούν να αναμένουν περισσότερη χαλάρωση παρά σύσφιγξη, ειδικά καθώς οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μεγάλες ανάγκες αναχρηματοδότησης, αυξανόμενο κόστος εξυπηρέτησης χρέους και άνισες περιοχές ανάπτυξης.