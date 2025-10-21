Οριακές διακυμάνσεις στο πετρέλαιο, αναμένοντας εξελίξεις από τις συζητήσεις ΗΠΑ - Κίνας

Οριακές διακυμάνσεις καταγράφουν για την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου, εν μέσω των συνεχιζόμενων ανησυχιών για υπερπροσφορά του «μαύρου χρυσού» και καθώς οι αγορές εστιάζουν στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.

Μετά από τις 09:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Δεκεμβρίου- κέρδιζαν οριακά 0,03% στα 61,03 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Δεκεμβρίου- ανέβαιναν 0,05% στα 57,04 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι επενδυτές αναμένουν τις επόμενες μέρες εξελίξεις γύρω από τον εμπορικό πόλεμο των ΗΠΑ και της Κίνας, των δύο μεγαλύτερων καταναλωτών πετρελαίου στον κόσμο. Το ενδιαφέρον βρίσκεται και στις νέες επαφές που θα έχει ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, με τον Κινέζο ομόλογο του τις επόμενες μέρες.

Σημειώνεται πως τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως θέλει να πετύχει μια «δίκαιη συμφωνία» με το Πεκίνο για το εμπόριο, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται πως θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με τον Κινέζο ηγέτη, Σι Τζινπίνγκ, στη Νότια Κορέα.

Το Reuters ανέφερε πως οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει καθώς ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και οι σύμμαχοι του (OPEC+) προχώρησαν και τον Οκτώβριο σε αύξηση της παραγωγής, αυξάνοντας την προσφορά και μειώνοντας τη ζήτηση.

Οι τρέχουσες απαισιόδοξες προοπτικές για το πετρέλαιο είναι πιθανό να συνεχιστούν μέχρι το 2026, με τους αναλυτές της Goldman Sachs να προβλέπουν ότι οι τιμές του Brent ενδέχεται να πέσουν στα 52 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του επόμενου έτους.