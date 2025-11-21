Οριακές διακυμάνσεις για τον χρυσό, προς το κλείσιμο μιας αρνητικής εβδομάδας

Ήπιες μεταβολές καταγράφουν την Παρασκευή οι τιμές του χρυσού, οδεύοντας προς αρνητικά πρόσημα για το κλείσιμο της εβδομάδας και με τους επενδυτές του πολύτιμου μετάλλου να βρίσκονται σε αναζήτηση κατεύθυνσης.

Μετά από τις 08:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Δεκεμβρίου- υποχωρούσαν 0,07% στα 4.056 δολάρια ανά ουγγιά, κινούμενα προς απώλειες κοντά στο 1% σε εβδομαδιαίο επίπεδο.

Η spot τιμή του χρυσού έχανε 0,44% στα 4.059 δολάρια ανά ουγγιά, οδεύτοντας προς πτώση 0,5% για την εβδομάδα.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να αποτιμούν τον αντίκτυπο που έχουν στις παγκόσμιες αγορές τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Nvidia, απομακρύνοντας σε ένα βαθμό τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο «φούσκας» στις αποτιμήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης και επαναφέροντας τη διάθεση για ρίσκο, κάτι που επηρεάζει αρνητικά τις τοποθετήσεις στον χρυσό.

Παρά το ότι η Nvidia ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των επενδυτών, οι τεχνολογικές μετοχές στο αμερικανικό χρηματιστήριο κατέγραψαν sell-off την Πέμπτη, με τον Nasdaq να υποχωρεί 2,15%.

Η εξέλιξη συνδέεται και με τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), της οποίας η νομισματική επιτροπή (FOMC) θα πραγματοποιήσει στις 10 Δεκεμβρίου την τελευταία συνεδρίαση για το 2025.

Τα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη έδειξαν πως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, αλλά και το ότι το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε για τον Σεπτεμβρίο.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αναλυτές θεωρούν πως η Fed μπορεί να έχει περισσότερο «χώρο» για να διατηρήσει τη νομισματική της πολιτική στα τρέχοντα επίπεδα, χωρίς να προβεί σε μείωση των επιτοκίων της τον επόμενο μήνα.

Οι αγορές δίνουν 35,4% πιθανότητες για μια μείωση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.