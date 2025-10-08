Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) υπογράμμισε την Τετάρτη πως το σχέδιο της Κομισιόν για τη δραστική μείωση των ποσοστώσεων εισαγωγής χάλυβα είναι υπερβολικό και απειλεί τους Ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων με υψηλότερο κόστος παραγωγής και διοικητικές δαπάνες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Τρίτη τη μείωση των ποσοστώσεων εισαγωγής χάλυβα χωρίς δασμούς κατά σχεδόν το ήμισυ, καθώς και τον διπλασιασμό του δασμού εκτός ποσοστώσεων στο 50%, σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν βιώσιμες οι χαλυβουργίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρόταση θα πρέπει να εγκριθεί από τις κυβερνήσεις της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Δεν αμφισβητούμε την ανάγκη για κάποιο επίπεδο προστασίας για μια βιομηχανία βασικών προϊόντων όπως ο χάλυβας, αλλά θεωρούμε ότι οι παράμετροι που προτείνει η Επιτροπή υπερβαίνουν τα όρια στην προστασία της ευρωπαϊκής αγοράς», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η γενική διευθύντρια της ACEA, Σίγκριντ ντε Βρις.

Η ACEA δήλωσε ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες εξακολουθούν να χρειάζονται να εισάγουν ορισμένες ποσότητες και ποιότητες χάλυβα, προσθέτοντας ότι οι ποιότητες χάλυβα για την αυτοκινητοβιομηχανία εξαντλούνταν πάντα γρήγορα στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος ποσοστώσεων.

Ο όμιλος αυτοκινήτων αμφισβήτησε επίσης την απαίτηση προς τους εισαγωγείς να προσδιορίζουν πού έχει λιώσει και χυθεί ο αρχικός χάλυβας του προϊόντος τους, ένας κανόνας που έχει σχεδιαστεί για την αποτροπή της παράκαμψης. Ανέφερε ότι αυτό θα ήταν πολύ περίπλοκο σε μια βαθιά, παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού όπως η αυτοκινητοβιομηχανία.

«Πρέπει να βρούμε μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των αναγκών των Ευρωπαίων παραγωγών και των χρηστών χάλυβα σε αυτό το μέτρο», ανέφερε.