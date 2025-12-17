Οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα «δίνουν» μεγάλη άνοδο στο πετρέλαιο

Ευρεία κέρδη σημειώνουν για την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου, εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας και καθώς αυτή επηρεάζει ανοδικά τις εκτιμήσεις για τη ζήτηση του «μαύρου χρυσού».

Μετά από τις 09:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Φεβρουαρίου- κέρδιζαν 1,46% στα 59,78 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Φεβρουαρίου- ισχυροποιούνταν 1,65% στα 56,04 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Ιανουαρίου- ανέβαιναν 1,26% στα 27,10 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε τον αποκλεισμό όλων των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, προσθέτοντας ότι πλέον θεωρεί τους ηγέτες της χώρας ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση.

Όπως σημείωσε το Reuters, η κίνηση μια εβδομάδα μετά την κατάσχεση από τις ΗΠΑ ενός πετρελαιοφόρου που είχε υποστεί κυρώσεις στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Δεν είναι σαφές πόσα πετρελαιοφόρα θα επηρεαστούν και πώς οι ΗΠΑ θα επιβάλουν τον αποκλεισμό των πλοίων που έχουν υποστεί κυρώσεις, καθώς και αν ο Τραμπ θα στραφεί στην Ακτοφυλακή για να παρεμποδίσει τα πλοία, όπως έκανε την περασμένη εβδομάδα. Τους τελευταίους μήνες, οι ΗΠΑ έχουν μετακινήσει πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Ενώ πολλά πλοία που παραλαμβάνουν πετρέλαιο στη Βενεζουέλα υπόκεινται σε κυρώσεις, άλλα που μεταφέρουν πετρέλαιο και αργό πετρέλαιο της χώρας από το Ιράν και τη Ρωσία δεν έχουν υποστεί κυρώσεις. Τα δεξαμενόπλοια που ναυλώνονται από τη Chevron μεταφέρουν επίσης αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα στις ΗΠΑ βάσει άδειας που είχε χορηγηθεί προηγουμένως από την Ουάσιγκτον.

Σημειώνεται πως το πετρέλαιο υποχώρησε έντονα την Τρίτη στο φόντο των εξελίξεων γύρω από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και εν μέσω των διαπραγματεύσεων για ειρήνευση στην ένοπλη σύγκρουση που μαίνεται στην ανατολική Ευρώπη από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η υποχώρηση στις τιμές έρχεται καθώς οι επενδυτές εξετάζουν το κατά πόσο οι συζητήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε περιορισμό ή ακόμα και κατάργηση των κυρώσεων της Δύσης προς το ρωσικό πετρέλαιο, κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την προσφορά πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.