Οι εντάσεις σε Βενεζουέλα και Ιράν «ταΐζουν» με κέρδη το πετρέλαιο

Με σημαντική άνοδο κινούνται για την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, εν μέσω των αυξανόμενων γεωπολιτικών ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και το Ιράν που μπορούν να περιορίσουν την παγκόσμια προσφορά του «μαύρου χρυσού».

Μετά από τις 09:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Μαρτίου- ανέβαιναν 1,16% στα 62,72 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Φεβρουαρίου- κέρδιζαν 1,13% στα 58,41 δολάρια ανά βαρέλι.

«Η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων ενισχύει την τρέχουσα δυναμική των τιμών του πετρελαίου» δήλωσε στο Reuters η Πριγιάνκα Σαχντέβα , ανώτερη αναλύτρια αγοράς στη Phillip Nova.

Υπενθυμίζεται πως το πετρέλαιο έχει σημειώσει άνοδο από την αρχή της εβδομάδας στον απόηχο της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και της σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό.

«Η αύξηση των τιμών οφείλεται κυρίως στη δήλωση του (Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ) Τραμπ ότι θα ελέγχει τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών σε σχέση με τις προηγούμενες εκπτώσεις», δήλωσε η Τίνα Τενγκ, στρατηγικός αναλυτής της Moomoo ANZ.

Σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, η πετρελαϊκή Chevron , οι Vitol και Trafigura, καθώς και άλλες εταιρείες ανταγωνίζονται για συμβάσεις με την αμερικανική κυβέρνηση για την εξαγωγή αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ απαίτησε από τη Βενεζουέλα να δώσει στις ΗΠΑ πλήρη πρόσβαση στον πετρελαϊκό της τομέα, λίγες μόνο ημέρες μετά τη σύλληψη του Μαδούρο το Σάββατο. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Ουάσινγκτον θα ελέγχει τις πωλήσεις πετρελαίου και τα έσοδα της χώρας επ' αόριστον.

Πέρα από τη Βενεζουέλα, οι μεγάλες διαδηλώσεις στο Ιράν κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης ενισχύουν τις ανησυχίες για την αστάθεια που μπορεί να προκύψει στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, παγκόσμιο «κόμβο» για τις ροές πετρελαίου.