Ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να δημιουργήσει ένα στρατηγικό απόθεμα στις ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά, με αρχικό κεφάλαιο 12 δισ. δολαρίων, μετέδωσε τη Δευτέρα το Bloomberg, εν μέσω της προσπάθειας της Ουάσινγκτον για να μειώσει την εξάρτηση της από την Κίνα για τις σπάνιες γαίες.

Το σχέδιο -με την ονομασία Project Vault- αναμένεται να «συνδυάσει» 1,67 τρισ. δολαρίων ιδιωτικών κεφαλαίων με ένα δάνειο 10 δισ. δολαρίων από την Αμερικανική Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών για την προμήθεια και αποθήκευση των ορυκτών για αυτοκινητοβιομηχανίες, εταιρείες τεχνολογίας και άλλους κατασκευαστές.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως το σχέδιο είναι παρόμοιο με το υπάρχον αποθεματικό πετρελαίου έκτακτης ανάγκης των ΗΠΑ Ωστόσο, αντί για αργό πετρέλαιο, θα επικεντρωθεί σε ορυκτά — όπως το γάλλιο και το κοβάλτιο — που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα όπως iPhone, μπαταρίες και κινητήρες τζετ.

Το αποθεματικό αναμένεται να περιλαμβάνει τόσο σπάνιες γαίες και κρίσιμα ορυκτά όσο και άλλα στρατηγικά σημαντικά στοιχεία που υπόκεινται σε διακυμάνσεις των τιμών τους.

Στο project συμμετέχουν μέχρι στιγμής περισσότερες από δώδεκα εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι General Motors ., Stellantis, Boeing και Google.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ διαθέτει ήδη ένα εθνικό απόθεμα κρίσιμων ορυκτών για την εξυπηρέτηση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της χώρας, αλλά δεν διαθέτει απόθεμα για τις ανάγκες των πολιτών.

Υπό την προεδρία του Τραμπ, οι ΗΠΑ έχουν επίσης λάβει το σπάνιο μέτρο να επενδύσουν άμεσα σε εγχώριες εταιρείες ορυκτών για να ενισχύσουν την παραγωγή και την επεξεργασία σπάνιων γαιών στη χώρα.

Το project θα προσφέρει στους συμμετέχοντες έναν τρόπο να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους από τις διακυμάνσεις των τιμών βασικών υλικών, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν τα δικά τους αποθέματα.

Αυτού του είδους οι διακυμάνσεις μπορούν να εκθέσουν τις εταιρείες σε τεράστια αστάθεια στις βασικές πρώτες ύλες, η οποία μπορεί να προκαλέσει χάος στους ισολογισμούς τους. Για παράδειγμα, το νικέλιο σημείωσε ιστορική άνοδο των τιμών λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.