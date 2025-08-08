FT, Reuters

Ο Λευκός Οίκος προγραμματίζει να εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα που θα «διευκρινίζει» τη θέση των ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς στις ράβδους χρυσού, μετά από απόφαση που ορίζει ότι μια ευρέως διαπραγματεύσιμη μορφή του πολύτιμου μετάλλου υπόκειται σε δασμούς - μια εξέλιξη που προκάλεσε σοκ στην αγορά χρυσού.

Την Παρασκευή, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ έφτασαν σε ιστορικά υψηλά, αφού οι ΗΠΑ αιφνιδίασαν την παγκόσμια αγορά επιβάλλοντας δασμούς στις εισαγωγές ράβδων βάρους ενός κιλού και 100 ουγγιών.

Οι Financial Times είχαν αναφέρει την Πέμπτη ότι η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων αποφάσισε ότι οι ράβδοι αυτού του βάρους θα πρέπει να ταξινομηθούν σε τελωνειακό κωδικό που υπόκειται σε δασμούς.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες της βιομηχανίας ότι οι ράβδοι θα εξαιρούνταν από τους δασμούς που επιβλήθηκαν από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η απόφαση ελήφθη παρά το γεγονός ότι οι ράβδοι χρυσού, που περιλαμβάνονται σε διαφορετικό τελωνειακό κωδικό, είχαν εξαιρεθεί από τους αμοιβαίους δασμούς του Τραμπ.

«Ο Λευκός Οίκος σκοπεύει να εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα στο εγγύς μέλλον, που θα διευκρινίζει την παραπληροφόρηση σχετικά με την επιβολή δασμών σε ράβδους χρυσού και άλλα εξειδικευμένα προϊόντα», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου την Παρασκευή.

Reuters: Πλήγμα για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού του μετάλλου

Σύμφωνα με το Reuters, η Ουάσινγκτον ενδέχεται να επιβάλει ειδικούς, ανά χώρα, δασμούς εισαγωγής στις ράβδους χρυσού που αποτελούν το ευρύτερο εμπόριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ - κάτι που θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού του μετάλλου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για τον Δεκέμβριο αυξήθηκαν κατά 1,2% στα 3.494,10 δολάρια ανά ουγγιά στις 11:21 π.μ. ET (15:21 GMT), αφού νωρίτερα στη συνεδρίαση είχαν φτάσει στο επίπεδο ρεκόρ των 3.534,10 δολαρίων, όταν οι Financial Times ανέφεραν για πρώτη φορά την είδηση.

«Η άνοδος πανικού του χρυσού δείχνει ότι ακόμη και τα περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια δεν είναι άτρωτα στην αστάθεια που προκαλεί η σύγχυση της εποχής των δασμών», δήλωσε η Susannah Streeter, επικεφαλής χρήματος και αγορών της Hargreaves Lansdown.

«Εάν υπάρξει συνέχεια και καμία παρέμβαση, αυτό θα μπορούσε να απειλήσει την κυριαρχία της Νέας Υόρκης στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού, δεδομένου ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί απότομα σε σύγκριση με άλλα κέντρα συναλλαγών», πρόσθεσε.

Το spread μεταξύ των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ και των τιμών spot διευρύνθηκε και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 100 δολάρια. Η τιμή spot του χρυσού μειώθηκε κατά 0,1% στα 3.394,26 δολάρια ανά ουγγιά, αλλά σημείωσε άνοδο 0,9% για την εβδομάδα.

Οι αναλυτές σημείωσαν γενικά ότι αναμένουν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα, προσθέτοντας ότι ένας δασμός των ΗΠΑ στις παραδόσεις χρυσού θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την Ελβετία, δεδομένης της θέσης της ως κορυφαίου κόμβου στον κόσμο για την επεξεργασία και τη διαμετακόμιση χρυσού.

Τα ελβετικά προϊόντα υπόκεινται σε αμερικανικούς δασμούς εισαγωγής ύψους 39%, και η χώρα συνεχίζει τις συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη μείωση των δασμών.

Η Ελβετική Ένωση Πολύτιμων Μετάλλων εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις των δασμών στη βιομηχανία χρυσού και δήλωσε ότι βρίσκεται σε ενεργό διάλογο με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη.

«Μακροπρόθεσμα, οι νέοι δασμοί θα μπορούσαν πιθανώς να σημάνουν μια πανδαισία για τα αμερικανικά διυλιστήρια που μετατρέπουν μεγάλες μπάρες των 400 ουγγιών σε μονάδες λιανικής πώλησης», δήλωσε ο Adrian Ash, επικεφαλής έρευνας στην ηλεκτρονική αγορά BullionVault.

Αλλού, η τιμή spot του ασημιού αυξήθηκε κατά 0,39% στα 38,44 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχώρησε κατά 1,09% στα 1.339,30 δολάρια ανά ουγγιά και το παλλάδιο μειώθηκε κατά 2,44% στα 1.142,50 δολάρια ανά ουγγιά.