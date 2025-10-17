Nέο ρεκόρ για τον χρυσό: Οι οίκοι ποντάρουν πως θα φτάσει τα $5 χιλ.

Μεγαλώνει ο αριθμός των διεθνών επενδυτικών οίκων που αναμένουν πως η τιμή του χρυσού θα ξεπεράσει τα 5.000 δολάρια εντός του 2026, εν μέσω του ράλι που «τρέχει» τους τελευταίους μήνες το πολύτιμο μέταλλο και το οποίο δεν διαφαίνεται να κοπάζει, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον.

Σημειώνεται πως τα futures του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- κινούνται προς εβδομαδιαία κέρδη κοντά στο 9%, ενώ από την αρχή του 2025 ενισχύονται άνω του 64%.

Η spot τιμή του χρυσού ανέβαινε με ηπιότερο ρυθμό από το πρωί της Παρασκευής. Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, η άνοδος πλησίασε κοντά στα επίπεδα που είχε πιάσει τον Σεπτέμβριο του 2008, όταν είχε «σκάσει» η Lehman Brothers προκαλώντας την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση...

Χωρίς να διαφαίνεται -τουλάχιστον άμεσα στον ορίζοντα- ένα παρόμοιο κατακλυσμιαίο γεγονός στο σήμερα, οι επενδυτές έχουν αρκετούς λόγους για να εμφανίζονται νευρικοί για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και να προτιμούν τις τοποθετήσεις στο «ασφαλές» καταφύγιο του χρυσού.

Από το «πάγωμα» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ έως τις ενδείξεις για νέες μειώσεις επιτοκίων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) έως τον εμπορικό πόλεμο της Ουάσινγκτον με την Κίνα και τις ανησυχίες για μια ενδεχόμενη «φούσκα» της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τι υποστηρίζουν οι αναλυτές

Την Παρασκευή η HSBC αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις για την πορεία του χρυσού μέσα στο 2026, προβλέποντας πως θα φτάσει τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο επενδυτικός οίκος υποστηρίζει πως η άνοδος της τιμής του χρυσού θα συνεχιστεί πιθανώς μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς η θέση του ως ασφαλούς καταφυγίου ενισχύεται από τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους και την αβεβαιότητα γύρω από την οικονομική πολιτική των ΗΠΑ.

Η αύξηση του δημόσιου χρέους και οι απειλές για την ανεξαρτησία της Fed θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω άνοδο της τιμής του χρυσού, συμπλήρωσε η HSBC.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα η Bank of America ανέβασε τις προβλέψεις της για τον χρυσό στα 5.000 δολάρια μέσα στο 2026.

Την Παρασκευή η BofA ανέφερε πως για τις 10 εβδομάδες που ολοκληρώθηκαν στις 15 Οκτωβρίου τα αμοιβαία κεφάλαια του χρυσού έχουν συγκεντρώσει εισροές 34,2 δισ. δολάρια, το μεγαλύτερο σχετικό σερί στα χρονικά. Παράλληλα, η BofA ότι ο χρυσός παραμένει μια «πολύ δημοφιλής» επένδυση, αλλά εξακολουθεί να είναι υποεκτιμημένος από τους μεγάλους ιδιωτικούς πελάτες, οι οποίοι κατέχουν μόλις το 0,5% του περιουσιακού στοιχείου.

Υπενθυμίζεται πως ο παραδοσιακά ο χρυσός θεωρείται σχετικά ασφαλές καταφύγιο για επενδύσεις σε περιόδους αυξημένης οικονομικής ή πολιτικής έντασης.

Ωστόσο, η τρέχουσα άνοδος έχει ενισχυθεί επιπλέον από την προοπτική χαμηλότερων επιτοκίων στις ΗΠΑ, η οποία τείνει να ωφελεί τον χρυσό, καθώς και από την έντονη δραστηριότητα αγορών χρυσού των κεντρικών τραπεζών και τις εισροές σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που συνδέονται με τον χρυσό.

Εν μέσων προοπτικών για συνέχεια της ανόδου, μένει να φανεί το κατά πόσο ο χρυσός θα μπορούσε να υποχωρήσει από το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και μετά.

Για το εν λόγω θέμα, ο στρατηγικός αναλυτές της BofA, Μάικλ Χάρτνετ, ανέφερε πως κρατάει μια long στάση για επενδύσεις στον χρυσό, υπογραμμίζοντας αυτό που θεωρεί ως μια δομικά υψηλότερη πορεία των τιμών, που οδηγείται από τη συσσώρευση των κεντρικών τραπεζών, τη δυναμική υποχώρησης των γεωπολιτικών κινδύνων και τις κερδοσκοπικές ροές που μετατοπίζονται από τα κρυπτονομίσματα.

«Χρειάζεται κάτι μεγαλύτερο (επανεκτίμηση του χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες, αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, φούσκα τεχνητής νοημοσύνης που προκαλεί απότομη αύξηση των πραγματικών επιτοκίων) για να τερματιστεί η ανοδική πορεία του χρυσού» υποστήριξε ο Χάρτνετ.