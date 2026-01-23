Νέο ιστορικό υψηλό για τον χρυσό εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό την Παρασκευή, ενώ το ασήμι και η πλατίνα διεύρυναν επίσης τα κέρδη τους, αγγίζοντας επίπεδα-ρεκόρ, καθώς η συνεχώς μειωμένη εμπιστοσύνη στα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και οικονομικής αβεβαιότητας τροφοδότησε τη ζήτηση.

H τιμή spot του χρυσού ενισχύεται κατά 0,90% στα 4.957,10 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε σκαρφαλώσει στο ιστορικό υψηλό των 4.966,59 δολαρίων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Φεβρουάριο σημείωσαν άνοδο 0,9%, στα 4.958,30 δολάρια ανά ουγγιά.

«Η πίστη στις ΗΠΑ και στα περιουσιακά τους στοιχεία έχει κλονιστεί, ίσως μόνιμα, και αυτό διοχετεύει κεφάλαια στα πολύτιμα μέταλλα. Έτσι, γίνεται λόγος για ρήξη. Δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί υπερβολή», δήλωσε ο Κάιλ Ρόντα, ανώτερος αναλυτής αγορών στην Capital.com.

Οι ηγέτες της ΕΕ εξέφρασαν ανακούφιση για την υπαναχώρηση του Τραμπ στο ζήτημα της Γροιλανδίας, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες αργά το βράδυ της Πέμπτης, προειδοποιώντας ωστόσο ότι είναι έτοιμοι να αντιδράσουν εάν ο Τραμπ επανέλθει με απειλές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, από την πλευρά του, δήλωσε ότι εξασφάλισε «πλήρη και μόνιμη» πρόσβαση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία στο πλαίσιο συμφωνίας με το ΝΑΤΟ.

Οι λεπτομέρειες οποιασδήποτε συμφωνίας παραμένουν ασαφείς, ενώ η Δανία επέμεινε ότι η κυριαρχία της επί του νησιού δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση.

Το ασήμι καταγράφει κέρδη κατά 2,52% στα 98,8 δολάρια ανά ουγγιά, όπως και ο χαλκός κατά 0,67% στα 5.818 δολάρια ανά λίβρα.

Η πλατίνα κινείται ανοδικά κατά 2,76% στις 2.631,50 δολάρια ανά ουγγιά και το παλλάδιο κατά 1,03% στα 1.947,5 δολάρια ανά ουγγιά.

«Η υποκείμενη ιστορία για το ασήμι αφορά την υπεραπόδοσή του έναντι του χρυσού και τις βιομηχανικές του εφαρμογές», πρόσθεσε ο Ρόντα.

Οι αγορές αναμένουν ότι η Fed θα προχωρήσει σε δύο μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στο δεύτερο μισό του 2026, ενισχύοντας την ελκυστικότητα του χρυσού, ο οποίος δεν αποδίδει τόκο.