Νέα «βουτιά» για χρυσό και ασήμι

Κάτω από το όριο των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά βρέθηκε τη Δευτέρα η τιμή του χρυσού, καθώς τα σημάδια χαλάρωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας μείωσαν την ελκυστικότητα του κίτρινου μετάλλου ως ασφαλούς καταφυγίου.

Παράλληλα, οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής με φόντο την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα.

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού κατέγραψε πτώση στα 3.993,44 δολάρια ανά ουγγιά λίγο μετά τις 18:50 ώρα Ελλάδας, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε να καταγράφει πτώση κατά 2,9% στα 3.990,89 δολάρια ανά ουγγιά. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Δεκέμβριο σημείωσαν πτώση 3,2% στα 4.005,20 δολάρια.

«Μια πιθανή εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας προμηνύει μια ελαφρώς μειωμένη ανάγκη για ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μέτζερ, διευθυντής εμπορίας μετάλλων στην High Ridge Futures.

Ο χρυσός ανέβηκε σε ιστορικό υψηλό των 4.381,21 δολαρίων ανά ουγγιά στις 20 Οκτωβρίου, αλλά υποχώρησε κατά 3,2% την περασμένη εβδομάδα, μετά από ενδείξεις χαλάρωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Οι διαπραγματευτές από τις ΗΠΑ και την Κίνα παρουσίασαν την Κυριακή το πλαίσιο μιας συμφωνίας για την αναστολή των αυστηρότερων αμερικανικών δασμών και την αναβολή των ελέγχων των εξαγωγών σπάνιων γαιών από την Κίνα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, αναμένεται να συναντηθούν την Πέμπτη για να συζητήσουν εκτενέστερα για μια εμπορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες.

Εν τω μεταξύ, η αγορά εκτιμά ότι υπάρχει 97% πιθανότητα μείωσης του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο του ποσοστού κατά τη συνεδρίαση της Fed την Τετάρτη.

Ο χρυσός, ως περιουσιακό στοιχείο χωρίς απόδοση, συνήθως έχει καλή απόδοση σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Ενώ οι περισσότεροι αναλυτές και επενδυτές προβλέπουν περαιτέρω άνοδο για το κίτρινο μέταλλο, φτάνοντας ακόμη και τα 5.000 δολάρια/ουγγιά, ορισμένοι είναι σκεπτικοί ως προς τη βιωσιμότητα της πρόσφατης τεράστιας αύξησης του.

Οι αναλυτές της Capital Economics μείωσαν τη Δευτέρα την πρόβλεψή τους για την τιμή του χρυσού στα 3.500 δολάρια/ουγγιά για το τέλος του 2026.

«Η άνοδος των τιμών κατά 25% από τον Αύγουστο είναι πολύ πιο δύσκολο να δικαιολογηθεί από τις προηγούμενες κινήσεις κατά τη διάρκεια της ανόδου του χρυσού», ανέφεραν.

Την ίδια στιγμή, η τιμή του ασημιού υποχώρησε κατά 4,8% στα 46,28 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχώρησε κατά 1,1% στα 1.587,92 δολάρια και το παλλάδιο έχασε 2,6% στα 1.391,34 δολάρια.