Το σιδηρομετάλλευμα έχει μείνει πίσω σε σχέση με τον ευρύτερο τομέα των μετάλλων, λόγω της μείωσης της ζήτησης και της επαρκούς προσφοράς. Ωστόσο, οι αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι οι προοπτικές είναι ευνοϊκές, δεδομένου ότι η παραγωγή χάλυβα εξακολουθεί να ευνοεί τους υψικαμίνους και οι πιέσεις στο κόστος καθορίζουν ένα υψηλότερο κατώτατο όριο τιμών.

Η παραγωγή χάλυβα στην Κίνα είναι πιο αδύναμη, ενώ η προσφορά μέσω θαλάσσης έχει αυξηθεί. Η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα στην Κίνα μειώθηκε κατά 5% το 2025, αλλά η μείωση αυτή συγκεντρώθηκε στους ηλεκτρικούς κλιβάνους με βάση τα παλιοσίδερα, περιορίζοντας τον αντίκτυπο στη ζήτηση σιδηρομεταλλεύματος.

Η παραγωγή χυτοσιδήρου, η οποία βασίζεται σε υψικαμίνους και σιδηρομετάλλευμα, μειώθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, η ζήτηση σιδηρομεταλλεύματος αποδείχθηκε σταθερότερη από ό,τι υποδείκνυαν τα συνολικά στοιχεία για τον χάλυβα.

Αυτή η δυναμική συνέβαλε στην απορρόφηση των υψηλότερων εισαγωγών. Οι αφίξεις σιδηρομεταλλεύματος στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 2% το 2025, αλλά τα αποθέματα των λιμανιών αυξήθηκαν μόνο προς το τέλος του έτους.

Η Morgan Stanley αναμένει περαιτέρω πίεση στην παραγωγή χάλυβα το 2026, αλλά δήλωσε ότι το μείγμα παραγωγής είναι πιθανό να παραμείνει ευνοϊκό για τον χάλυβα με βάση το σιδηρομετάλλευμα.

Η διαθεσιμότητα θαλάσσιων μεταφορών παραμένει ισχυρή από την πλευρά της προσφοράς. Οι αποστολές από την Αυστραλία, τη Βραζιλία και τη Νότια Αφρική αυξήθηκαν κατά 2,2%, ή περίπου 30 εκατομμύρια τόνους, το 2025, και τα πρώτα φορτία από το ορυχείο Simandou της Γουινέας έχουν φτάσει στην Κίνα.

Ωστόσο, η εγχώρια παραγωγή σιδηρομεταλλεύματος της Κίνας μειώθηκε κατά 2,8% το 2025 λόγω των υψηλών κόστους, ενώ οι εξαγωγές της Ινδίας επίσης μειώθηκαν.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι το 90ο εκατοστημόριο της παγκόσμιας καμπύλης κόστους είναι περίπου 80 δολάρια ανά τόνο, με σχεδόν 60 εκατομμύρια τόνους προσφοράς να βρίσκονται πάνω από 100 δολάρια ανά τόνο. Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και το ασθενέστερο δολάριο ΗΠΑ θα μπορούσαν να ωθήσουν τα κόστη προς τα πάνω.

Η Morgan Stanley προβλέπει ότι οι τιμές του σιδηρομεταλλεύματος θα κυμανθούν κατά μέσο όρο στα 100 δολάρια ανά τόνο το 2026, με ένα χαμηλό επίπεδο κοντά στα 95 δολάρια ανά τόνο το τρίτο τρίμηνο, καθώς η αγορά θα μεταβεί σε πλεόνασμα.

Οι προβλέψεις της Morgan Stanley για το 2026 και το 2027 παραμένουν 2% έως 3% πάνω από το μέσο όρο, αντανακλώντας τη στήριξη του κόστους και τις προσδοκίες για περιορισμένη μεταβλητότητα, εν μέρει λόγω της μεγαλύτερης συμμετοχής της κινεζικής ομάδας κοινών αγορών. Οι τιμές του σιδηρομεταλλεύματος 62% Fe CFR έχουν μειωθεί κατά 3% τον τελευταίο χρόνο.