Μέταλλα: Υποχωρούν χρυσός και ασήμι μετά τα υψηλά ρεκόρ της Πέμπτης

Έως και 4% έφτασαν ενδοσυνεδριακά οι απώλειες για τον χρυσό μετά τις φήμες για τον διάδοχο του Πάουελ στη Fed, παρότι ο Ιανουάριος πάει να κλείσει με τα μεγαλύτερα κέρδη από το 1980.

Ο χρυσός στη spot αγορά υποχωρεί 2,58% στα 5.190,17 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures καταγράφουν πτώση 2,72% στα 5.174 δολάρια/ουγγιά. Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη, έφτασε στο ρεκόρ των 5.594,82 δολαρίων.

Οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 20% μέχρι στιγμής τον Ιανουάριο και οδεύουν προς το έκτο συνεχόμενο μηνιαίο κέρδος και τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από το 1980.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι σκοπεύει να ανακοινώσει την επιλογή του για την αντικατάσταση του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, την Παρασκευή, με τις εικασίες να εντείνονται ότι η επιλογή θα πέσει στον πρώην κυβερνήτη της Fed, Κέβιν Γουόρς.

Το δολάριο ανέκαμψε από τα πολυετή χαμηλά επίπεδα, υποστηριζόμενο εν μέρει από την απόφαση της Fed την Τετάρτη να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, αλλά οδεύει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση.

Το ασήμι στη spot αγορά υποχωρεί 2,7% στα 110,38 δολάρια την ουγγιά, μετά από το ρεκόρ των 121,64 δολαρίων που σημείωσε την Πέμπτη. Το μέταλλο έχει σημειώσει άνοδο 56% μέχρι στιγμής αυτό το μήνα, και είναι σε καλό δρόμο για την καλύτερη μηνιαία απόδοση που έχει σημειώσει ποτέ.

Η τιμή της πλατίνας υποχωρεί κατά 3,7% στα 2.531,84 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το ρεκόρ των 2.918,80 δολαρίων που σημείωσε τη Δευτέρα, ενώ το παλλάδιο υποχωρείκατά 4% στα 1.925,50 δολάρια.