Μέταλλα: Σε νέα ιστορικά υψηλά το ασήμι - Ανακάμπτει ο χρυσός

Μια ανάσα από την τιμή-ρεκόρ των 59 δολαρίων έφτασε την Τετάρτη το ασήμι, ενώ ο χρυσός συνεχίζει να ανεβαίνει ενόψει της αναμενόμενης μείωσης των επιτοκίων από τη Fed.

Το ασήμι στη spot αγορά παραμένει αμετάβλητο στα 58,12 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα στην συνεδρίαση είχε ανέλθει σε νέο ρεκόρ στα 58,94 δολάρια. Τα futures καταγράφουν οριακή άνοδο 0,15% στα 58,82 δολάρια.

«Το ασήμι σημειώνει άνοδο λόγω της φυσικής έλλειψης, όπως έχουμε δει στα αποθέματα του COMEX, και τα αποθέματα της Κίνας εξαντλούνται. Επομένως, πιστεύουμε ότι τα θεμελιώδη στοιχεία του ασημιού είναι επίσης πολύ αισιόδοξα», δήλωσε ο επικεφαλής έρευνας της Nirmal Bang Commodities στην Ινδία.

Παράλληλα, ο χρυσός επανακάμπτει την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές προσβλέπουν σε μείωση των επιτοκίων από τη Fed, με μια σειρά από macro στοιχεία αυτή την εβδομάδα να καθορίζουν την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Στη spot αγορά ο χρυσός κινείται ανοδικά 0,38% στα 4.205,62 δολάρια την ουγγιά, έπειτα από πτώση άνω του 1% την Τρίτη. Τα αμερικανικά futures καταγράφουν άνοδο κατά 0,5% στα 4.241,90 δολάρια ανά ουγγιά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των επιτοκίων των ΗΠΑ εκτιμούν τώρα 89% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα, από 85% πριν από μια εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Οι κεντρικές τράπεζες αγόρασαν 53 τόνους χρυσού τον Οκτώβριο, αύξηση 36% σε μηνιαία βάση και η μεγαλύτερη μηνιαία καθαρή ζήτηση από τις αρχές του 2025, σύμφωνα με το World Gold Council.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, η πλατίνα υποχωρεί 0,16% στα 1.656,30 δολάρια, ενώ το παλλάδιο και αυτό έχει μια ήπια υποχώρηση (-0,16%) στα 1.459,51 δολάρια.