Μέταλλα: Σε επίπεδα ρεκόρ το ασήμι, σταθερά ψηλά ο χρυσός

Το ρεκόρ των 57,86 δολαρίων άγγιξε τη Δευτέρα η τιμή στο ασήμι, ενώ ο χρυσός παραμένει σταθερά ψηλά με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στην πιθανή μείωση των επιτοκίων από τη Fed.

Στη spot αγορά η τιμή του χρυσού τη Δευτέρα κινείται ανοδικά 0,2% στα 4.227,58 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures καταγράφουν επίσης άνοδο 0,27% στα 4.266, 50 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι σημειώνει άνοδο 0,21% στη spot αγορά στα 56,93 δολάρια ενώ άνοδο καταγράφουν και τα futures στα 57,75 δολάρια ανά ουγγιά. Νωρίτερα, το ασήμι είχε αγγίξει το υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών στα 57,86 δολάρια.

Το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των δύο τελευταίων εβδομάδων, καθιστώντας το χρυσό που τιμολογείται σε δολάρια φθηνότερο για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Οι πρόσφατες διακριτικές δηλώσεις του κυβερνήτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Κρίστοφερ Ουόλερ και του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης Τζον Γουίλιαμς, σε συνδυασμό με τα πιο ήπια στοιχεία για τις ΗΠΑ, ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Fed θα χαλαρώσει την πολιτική της τον Δεκέμβριο. Τα futures υποδηλώνουν 87% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME. FEDWATCH

Οι τιμές του αργύρου έχουν κινηθεί υψηλότερα εν μέσω χαμηλής ρευστότητας που προκλήθηκε από τη διακοπή λειτουργίας του CME την περασμένη εβδομάδα, και όχι από θεμελιώδεις παράγοντες, πρόσθεσε αναλυτής της αγοράς.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλα, η πλατίνα παραμένει αμετάβλητη στα 1.688,18 δολάρια, ενώ το παλλάδιο κινείται ανοδικά 0,25% στα 1.459,84 δολάρια.