Μέταλλα: Με την ίδια ορμή από το 2025 ξεκίνησε και το 2026

Οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι ελπίδες για χαμηλότερα επιτόκια φέτος διατηρούν αμείωτη τη ζήτηση για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, καθώς χρυσός και ασήμι παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Ο χρυσός στη spot αγορά καταγράφει άνοδο 1,2% την Παρασκευή στα 4.377,81 δολάρια ανά ουγγιά. μετά από το ρεκόρ των 4.549,71 δολαρίων που σημείωσε στις 26 Δεκεμβρίου, ενώ την Τετάρτη έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων.

Τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ σημειώνουν άνοδο 1,08% στα 4.388,80 δολάρια/ουγγιά.

Ο χρυσός σημείωσε μια εντυπωσιακή άνοδο το 2025, κλείνοντας το έτος με ετήσια κέρδη 64%, τα μεγαλύτερα από το 1979.

Οι μειώσεις των επιτοκίων, οι προσδοκίες για περαιτέρω νομισματική χαλάρωση από τη Fed, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, η ισχυρή ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και η αύξηση των συμμετοχών σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια τροφοδότησαν την άνοδο του χρυσού πέρυσι.

Οι επενδυτές αναμένουν επί του παρόντος τουλάχιστον δύο μειώσεις των επιτοκίων από την Fed φέτος.

Στη spot αγορά η τιμή του αργύρου σημειώνει άνοδο 3,64% στα 74,09 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από το ιστορικό υψηλό των 83,62 δολαρίων που σημείωσε τη Δευτέρα. Το ασήμι έκλεισε το έτος με άνοδο 147%, ξεπερνώντας κατά πολύ το χρυσό, όντας το καλύτερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Το ασήμι ξεπέρασε για πρώτη φορά πολλά σημαντικά ορόσημα, ωθούμενο από τον χαρακτηρισμό του ως κρίσιμου ορυκτού των ΗΠΑ, τους περιορισμούς στην προσφορά και τα χαμηλά αποθέματα εν μέσω της αυξανόμενης βιομηχανικής και επενδυτικής ζήτησης.

Η τιμή της πλατίνας σημειώνει άνοδο 3,9% στα 2.117 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την άνοδο της σε ιστορικό υψηλό των 2.478,50 δολαρίων τη Δευτέρα, και σημείωσε επίσης τη μεγαλύτερη άνοδο σε ένα έτος, με αύξηση 127%.

Το παλλάδιο κινείται επίσης ανοδικά 2,55% στα 1.693,50 δολάρια ανά ουγγιά, κλείνοντας το προηγούμενο έτος με άνοδο 76%, την καλύτερη επίδοση των τελευταίων 15 ετών.