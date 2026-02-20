Μέταλλα: Το δολάριο πιέζει τις τιμές του χρυσού - Οι προβλέψεις της Goldman Sachs

Οι τιμές του χρυσού την Παρασκευή κινούνται ανοδικά με το πολύτιμο μέταλλο όμως σε εβδομαδιαία βάση να καταγράφει απώλειες 1%, πιεζόμενο και από το ενισχυμένο δολάριο.

Στη spot αγορά ο χρυσός κινείται ανοδικά 0,5% στα 5.022 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures σημειώνουν επίσης άνοδο 0,76% στα 5.035,20 δολάρια την ουγγιά.

Το δολάριο οδεύει προς την ισχυρότερη εβδομαδιαία απόδοσή του από τον Οκτώβριο, υποστηριζόμενο από μια σειρά ισχυρότερων του αναμενομένου macro στοιχείων, μια πιο επιθετική προοπτική της Fed και παρατεταμένες εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Σύμφωνα με αναλυτές της GoldSilver Central, τα πολύτιμα μέταλλα βρίσκονται σε φάση σταθεροποίησης με ελαφρώς καθοδική τάση, καθώς το αμερικανικό νόμισμα ανακάμπτει από τα χαμηλά του, ασκώντας πιέσεις στις τιμές.

Η αγορά στρέφει τώρα την προσοχή της στα στοιχεία για τις Προσωπικές Καταναλωτικές Δαπάνες (PCE) του Δεκεμβρίου. Πρόκειται για τον αγαπημένο δείκτη πληθωρισμού της Fed, ο οποίος θα δώσει κρίσιμα σήματα για τον χρόνο της πρώτης μείωσης των επιτοκίων, η οποία επί του παρόντος τοποθετείται από τους αναλυτές τον Ιούνιο.

Οι προβλέψεις της Goldman Sachs

Παρά τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα, η Goldman Sachs παραμένει αισιόδοξη, προβλέποντας ότι ο χρυσός θα μπορούσε να αγγίξει τα 5.400 δολάρια ανά ουγγιά έως το τέλος του 2026.

Η τράπεζα εκτιμά ότι οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες και η επιστροφή των ιδιωτών επενδυτών μετά τις μειώσεις επιτοκίων θα δώσουν νέα ώθηση στο μέταλλο.

Στα άλλα μέταλλα, η τιμή του ασημιού κινείται ανοδικά 0,5% στα 78,91 δολάρια ανά ουγγιά στη spot αγορά.

Η τιμή της πλατίνας στη spot αγορά σημειώνει άνοδο κατά 0,2% στα 2.092,65 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο κινείται ανοδικά 0,1% στα 1.709,25 δολάρια.