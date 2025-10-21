Μεγάλες απώλειες στα πολύτιμα μέταλλα: «Βουτιά» 5% για τον χρυσό και 6,5% στο ασήμι

Σημαντική πτώση καταγράφουν οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων την Τρίτη, καθώς το δολάριο ενισχύθηκε, οδηγώντας σε νέα κέρδη τους επενδυτές.

Παρά το γεγονός ότι οι traders προσδοκούσαν σε μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ και με δεδομένη τη συνεχιζόμενη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, το κίτρινο μέταλλο έφτασε σήμερα να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση από τον Νοέμβριο του 2020.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 17:30 ώρα Ελλάδος τα συμβόλαια μελλοντικής παράδοσης του χρυσού (futures) κατέγραφαν πτώση 4,98%, διαμορφούμενα στα 4.142,36 δολάρια ανά ουγγιά. Παράλληλα, η τιμή spot του χρυσού κατέγραφε απώλειες 5,25% διαμορφούμενη στα 4.127,82 δολάρια ανά ουγγιά.

«Μέχρι και χθες, οι επενδυτές αγόραζαν χρυσό όταν η τιμή του έπεφτε, αλλά η απότομη αύξηση της μεταβλητότητας στα υψηλά επίπεδα της περασμένης εβδομάδας προτρέπει σε προσοχή και ενδέχεται να ενθαρρύνει τουλάχιστον βραχυπρόθεσμες ρευστοποιήσεις», δήλωσε ο Τάι Γουόνγκ, ανεξάρτητος έμπορος μετάλλων.

Ο δείκτης του δολαρίου αυξήθηκε κατά 0,4%, καθιστώντας τον χρυσό πιο ακριβό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Η τιμή spot τιμή στο ασήμι υποχώρησε κατά 5,2% στα 49,68 δολάρια ανά ουγγιά.

«Το ασήμι σημειώνει σήμερα σημαντική πτώση και έχει σύρει προς τα κάτω ολόκληρη την αγορά», δήλωσε ο Γουόνγκ.

«Φαίνεται ότι έχουμε ένα βραχυπρόθεσμο ανώτατο όριο στα 54 δολάρια και, ενώ το κλίμα είναι ασταθές κάτω από τα 50 δολάρια, το ασήμι είναι πιθανό να κινηθεί πλευρικά με σημαντική μεταβλητότητα, όσο το χρυσό παραμένει σχετικά σταθερό».

Εξάλλου, η πλατίνα υποχώρησε κατά 4,3% στα 1.568,25 δολάρια και το παλλάδιο έχασε 5,8% στα 1.410 δολάρια.