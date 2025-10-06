Μεγάλα κέρδη για το πετρέλαιο μετά το «δώρο» του OPEC+

Ισχυρή άνοδο σημειώνουν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, με τους επενδυτές να υποδέχονται θετικά τις αποφάσεις του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και των συμμάχων του (OPEC+) για αύξηση της παραγωγής που αποδείχθηκε μικρότερη των εκτιμήσεων, «σβήνοντας» τις ανησυχίες για υπερπροσφορά στις αγορές.

Μετά τις 09:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Δεκεμβρίου- ανέβαιναν 1,29% στα 65,36 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Νοεμβρίου- κέρδιζαν 1,3% στα 61,67 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ την περασμένη εβδομάδα είχαν «φλερτάρει» πρόσκαιρα με τα επίπεδα των 60 δολαρίων ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Νοεμβρίου- έχαναν οριακά 0,05% στα 31,43 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή οκτώ χώρες του OPEC+ συμφώνησαν σε αύξηση της παραγωγής κατά 137.000 βαρέλια ανά ημέρα (bpd), παρόμοια με αυτή του Οκτωβρίου. Στο τραπέζι των διαβουλεύσεων είχαν πέσει σενάρια για μεγαλύτερη αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής, της τάξης των 274.000 bpd, 411.000 bpd ή 548.000 bpd, οι οποίες δεν φαίνεται να προχωρούν, τουλάχιστον για τώρα.

Η Σαουδική Αραβία πιέζε για μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής προκειμένου να ανακτήσει μερίδιο αγοράς, ενώ η Ρωσία προτίμησε μια πιο μέτρια αύξηση για να αποφύγει την άσκηση πίεσης στις τιμές του πετρελαίου, εν μέρει λόγω της περιορισμένης ικανότητάς της να αυξήσει την παραγωγή λόγω των κυρώσεων που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Εξάλλου, ψηλά στην προσοχή για τον «μαύρο χρυσό» βρίσκονται και τα σενάρια για νέες ενεργειακές κυρώσεις στη Μόσχα από τη Δύση.

Την περασμένη εβδομάδα οι υπουργοί Οικονομικών των G7 ανακοίνωσαν πως ότι θα λάβουν μέτρα για να αυξήσουν την πίεση για όσους συνεχίζουν να αυξάνουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και διευκολύνουν την παράκαμψη των κυρώσεων, στο πλαίσιο των προσπαθειών να περιοριστούν τα έσοδα της Ρωσίας την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ξεπεράσει τα 3,5 χρόνια.