OPEC+: Συμφωνία οκτώ χωρών για αύξηση παραγωγής πετρελαίου κατά 137.000 βαρέλια από τον Νοέμβριο

Οκτώ χώρες του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και οι σύμμαχοι τους (OPEC+) ανακοίνωσαν την Κυριακή πως συμφώνησαν για αύξηση της παραγωγής του κατά 137.000 βαρέλια ανά ημέρα από τον Νοέμβριο.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε μετά από τηλεδιάσκεψη που είχαν οι υπουργοί της ομάδας την Κυριακή.

Στην ανακοίνωσε σημειώνεται ακόμα πως οι 8 χώρες θα συζητήσουν εκ νέου στις 2 Νοεμβρίου για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα αναφορικά με την παραγωγή πετρελαίου.

Το Reuters ανέφερε νωρίτερα την Κυριακή πως στο τραπέζι των διαβουλεύσεων είχαν πέσει σενάρια για μεγαλύτερη αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής, της τάξης των 274.000 bpd, 411.000 bpd ή 548.000 bpd, οι οποίες δεν φαίνεται να προχωρούν, τουλάχιστον για τώρα.

Το δημοσίευμα του πρακτορείου ανέφερε πως υπήρξε διαφωνία για το ύψος της αύξησης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας, των δύο μεγαλύτερων παραγωγών πετρελαίου του OPEC+.

Η Σαουδική Αραβία πιέζει για μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής προκειμένου να ανακτήσει μερίδιο αγοράς, ενώ η Ρωσία προτιμά μια πιο μέτρια αύξηση για να αποφύγει την άσκηση πίεσης στις τιμές του πετρελαίου, εν μέρει λόγω της περιορισμένης ικανότητάς της να αυξήσει την παραγωγή λόγω των κυρώσεων που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται πως από τον Απρίλιο του 2025 ο OPEC+ έχει αντιστρέψει τη στρατηγική του για μείωση της παραγωγής, προκειμένου να αυξήσει το μερίδιο αγοράς και να ανταποκριθεί στις πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει χαμηλότερες τιμές πετρελαίου.