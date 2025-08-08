Με ισχυρή άνοδο προς τα 3.500 δολάρια ο χρυσός - Στο επίκεντρο οι δασμοί προς την Ελβετία

Με σημαντικά κέρδη κινείται ο χρυσός την Παρασκευή, εν μέσω των νέων εξελίξεων γύρω από τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, που επηρεάζουν άμεσα το πολύτιμο μέταλλο.

Μετά τις 08:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- κέρδιζαν 1,12% στα 3.492 δολάρια ανά ουγγιά, προς εβδομαδιαία άνοδο κοντά στο 3%. Η spot τιμή του χρυσού ήταν ουσιαστικά αμετάβλητη στα 3.398 δολάρια ανά ουγγιά.

Στην κίνηση των άλλων μετάλλων, το παλλάδιο έπεφτε 0,57% στα 1.171 δολάρια και η πλατίνα κέρδιζε 0,48% στα 1.363 μονάδες.

Οι Financial Times μετέδωσαν την Πέμπτη πως οι ΗΠΑ επέβαλαν εισαγωγικούς δασμούς σε ράβδους χρυσού ενός κιλού, μια κίνηση που θα μπορούσε να διαταράξει το παγκόσμιο εμπόριο χρυσού και να βλάψει την Ελβετία.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Τελωνειακής Προστασίας και Συνοριακής Ασφάλειας (CBP) δήλωσε ότι οι ράβδοι χρυσού ενός κιλού και 100 ουγγιών πρέπει να ταξινομηθούν σε τελωνειακό κωδικό που θα μπορούσε να «ανοίξει τον δρόμο για την επιβολή δασμών.



Η απόφαση της CBP έρχεται σε αντίθεση με τις προηγούμενες προσδοκίες ότι η εισαγωγή ράβδων χρυσού θα εξαιρούνταν από τους εκτεταμένους δασμούς του Τραμπ. Οι ράβδοι ενός κιλού είναι η πιο συνηθισμένη μορφή που διαπραγματεύεται στο COMEX, τη μεγαλύτερη αγορά χρυσού μελλοντικής εκπλήρωσης στον κόσμο, με το μεγαλύτερο μέρος τους να προέρχεται από την Ελβετία.

Οι δασμοί ασκούν επίσης πίεση στην Ελβετία, η οποία ήδη αντιμετωπίζει δασμό 39% στις εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελβετία είναι επίσης σημαντικός εξαγωγέας χρυσού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εξάλλου, συνεχίζεται η διαδοχολογία για τον επόμενο επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), μια συζήτηση που αφορά άμεσα τον χρυσό καθώς επηρεάζεται σημαντικά από μεταβολές στην αμερικανική νομισματική πολιτική.

Το Bloomberg ανέφερε πως ο Κρίστοφερ Γουόλερ αναδεικνύεται ως ο πλέον πιθανός υποψήφιος για να αναλάβει την προεδρία της Fed στη θέση του Τζερόμ Πάουελ,με τη θητεία του δεύτερου να είναι προγραμματισμένη να λήξει τον Μάιο του 2026.