Με απώλειες άνω του 16% το πετρέλαιο για το 2025 - Η χειρότερη χρονιά από την πανδημία του Covid

Με αρνητικά πρόσημα κινούνται για το τέλος του 2025 οι τιμές του πετρελαίου, προς τη λήξη μιας χρονιάς με μεγάλες απώλειες που είχαν να φανούν από την έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19 και τα συνεχιζόμενα lockdown στην παγκόσμια οικονομία που «γονάτισαν» την ενεργειακή ζήτηση.

Μετά από τις 09:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Μαρτίου- υποχωρούσαν 0,2% στα 61,21 δολάρια ανά βαρέλι, κινούμενα προς ετήσιες απώλειες κοντά στο 18%.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Φεβρουαρίου- έπεφταν 0,12% στα 57,88 δολάρια ανά βαρέλι, οδεύοντας προς ετήσια πτώση άνω του 18%.

Και για τα δύο εμπορεύματα, οι ετήσιες απώλειες του 2025 είναι οι μεγαλύτερες από το 2020.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου κέρδιζαν 0,7% στα 27,71 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ σε ετήσιο επίπεδο πέφτουν πάνω από 43%.

Η ανασκόπηση του έτους για τον «μαύρο χρυσό»

Το Reuters σημείωσε πως η αγορά πετρελαίου είχε ένα ισχυρό ξεκίνημα το 2025, όταν ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ολοκλήρωσε τη θητεία του επιβάλλοντας αυστηρότερες κυρώσεις στη Ρωσία, διαταράσσοντας τις προμήθειες προς τους κορυφαίους αγοραστές, την Κίνα και την Ινδία.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία εντάθηκε όταν ουκρανικά drones προκάλεσαν ζημιές στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές και διακόψαν τις εξαγωγές πετρελαίου του Καζακστάν, ενώ η 12ήμερη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο απείλησε τη ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ, ένα σημαντικό σημείο διακίνησης πετρελαίου, γεγονός που οδήγησε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Επιπλέον των γεωπολιτικών εντάσεων, οι κορυφαίοι παραγωγοί του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (OPEC), η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εμπλέκονται σε σύγκρουση για την Υεμένη, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε αποκλεισμό των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας και απείλησε με νέα επίθεση κατά του Ιράν.

Ωστόσο, οι τιμές υποχώρησαν μετά την επιτάχυνση της αύξησης της παραγωγής από τον OPEC+ φέτος και καθώς οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών επηρέασαν την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση της ζήτησης καυσίμων.

Ο OPEC+ έχει αναστείλει την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου για το πρώτο τρίμηνο του 2026, μετά την απελευθέρωση περίπου 2,9 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα στην αγορά από τον Απρίλιο. Η επόμενη συνάντηση του Οργανισμού θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιανουαρίου.

Οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν ότι η προσφορά θα υπερβεί τη ζήτηση το επόμενο έτος, με εκτιμήσεις που κυμαίνονται από τα 3,84 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας) έως τα 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (της Goldman Sachs).

«Εάν η τιμή υποστεί πραγματικά σημαντική πτώση, φαντάζομαι ότι θα δούμε κάποιες περικοπές (από τον OPEC+)», δήλωσε ο Μάρτιν Ρατς, παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής πετρελαίου της Morgan Stanley. «Αλλά πιθανότατα θα πρέπει να πέσει αρκετά περισσότερο από εδώ και πέρα – ίσως στα 50 δολάρια».

«Αν η σημερινή τιμή παραμείνει σταθερή, μετά την παύση στο πρώτο τρίμηνο, πιθανότατα θα συνεχίσουν να χαλαρώνουν αυτές τις περικοπές».

Ο Τζον Ντρίσκολ, διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας JTD Energy, αναμένει ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι θα στηρίξουν τις τιμές του πετρελαίου