Λιβύη: Υπογράφει 25ετή συμφωνία με TotalEnergies και ConocoPhillips για επενδύσεις άνω των 20 δισ. δολαρίων

Η Λιβύη θα υπογράψει το Σάββατο, σήμερα, 25ετή συμφωνία για την ανάπτυξη πετρελαίου με τη γαλλική TotalEnergies και την αμερικανική ConocoPhillips.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επενδύσεις άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ξένη χρηματοδότηση και στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας έως και 850.000 βαρέλια την ημέρα, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Αμπντουλχαμίντ αλ-Ντμπέιμπα.

Η συμφωνία, που θα υπογραφεί μέσω της Waha Oil Company, θυγατρικής της κρατικής Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης, αναμένεται να αποφέρει καθαρά έσοδα άνω των 376 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με ανάρτηση του Dbeibah στο X.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι η Λιβύη θα υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την αμερικανική εταιρεία Chevron και συμφωνία συνεργασίας με το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου.

Η Λιβύη είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου στην Αφρική, αλλά η παραγωγή της έχει διαταραχθεί επανειλημμένα από το 2014, όταν η χώρα χωρίστηκε μεταξύ αντίπαλων αρχών στην ανατολή και τη δύση μετά την εξέγερση που υποστηρίχθηκε από το ΝΑΤΟ και ανέτρεψε τον Μουαμάρ Καντάφι.

«Οι συμφωνίες αντικατοπτρίζουν την ενίσχυση των σχέσεων της Λιβύης με τους μεγαλύτερους και πιο σημαντικούς διεθνείς εταίρους της στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα, δημιουργώντας τελικά πρόσθετους πόρους για την εθνική οικονομία», δήλωσε ο Ντμπέιμπα.