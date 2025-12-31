Η Κίνα ενισχύει τους ελέγχους στις εξαγωγές αργύρου από την Πέμπτη, επεκτείνοντας τους περιορισμούς σε ένα μέταλλο που κάποτε ήταν συνηθισμένο, αλλά πλέον είναι κρίσιμο για τις αλυσίδες εφοδιασμού της βιομηχανίας και της άμυνας των ΗΠΑ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, επέκρινε την κίνηση αυτή το Σαββατοκύριακο στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X, απαντώντας σε μια ανάρτηση σχετικά με τους επικείμενους περιορισμούς.

«Αυτό δεν είναι καλό. Το ασήμι είναι απαραίτητο σε πολλές βιομηχανικές διαδικασίες», έγραψε χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρει το CNBC, το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε για πρώτη φορά τα νέα μέτρα τον Οκτώβριο, με σκοπό την ενίσχυση της εποπτείας των σπάνιων μετάλλων, την ίδια ημέρα που ο Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν στη Νότια Κορέα.

Τότε, το Πεκίνο συμφώνησε σε μια ετήσια παύση των ελέγχων επί των εξαγωγών ορισμένων σπάνιων γαιών, ενώ οι ΗΠΑ μείωσαν τους δασμούς.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Κίνα δημοσίευσε μια λίστα με 44 εταιρείες που έχουν λάβει έγκριση για την εξαγωγή αργύρου στο πλαίσιο των νέων μέτρων το 2026 και το 2027. Οι νέοι κανόνες του 2026 περιορίζουν επίσης τις εξαγωγές βολφραμίου και αντιμονίου, υλικών που κυριαρχούν στην αλυσίδα εφοδιασμού της Κίνας και χρησιμοποιούνται ευρέως στην άμυνα και τις προηγμένες τεχνολογίες.

Αν και η Κίνα δεν έχει ανακοινώσει ρητά μια γενική απαγόρευση των εξαγωγών αργύρου, η κρατική εφημερίδα Securities Times επικαλέστηκε έναν ανώνυμο εκπρόσωπο του κλάδου, ο οποίος δήλωσε ότι η νέα πολιτική αναβαθμίζει επίσημα το μέταλλο από ένα συνηθισμένο εμπόρευμα σε στρατηγικό υλικό, θέτοντας τους ελέγχους των εξαγωγών του στην ίδια ρυθμιστική βάση με τα σπάνια γαιώδη.

Οι ΗΠΑ πρόσθεσαν το ασήμι στον εθνικό κατάλογο κρίσιμων ορυκτών τον Νοέμβριο, αναφέροντας τη χρήση του σε ηλεκτρικά κυκλώματα, μπαταρίες, ηλιακά κύτταρα και αντιβακτηριακά ιατρικά όργανα. Μια άλλη ανάλυση των ΗΠΑ ανέφερε ότι η Κίνα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ασημιού στον κόσμο το 2024 και επίσης διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα.

Η Κίνα εξήγαγε περισσότερες από 4.600 τόνους αργύρου τους πρώτους 11 μήνες του έτους, πολύ περισσότερο από τους περίπου 220 τόνους εισαγωγών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σύμφωνα με την Wind Information, η οποία επικαλείται επίσημα στοιχεία.